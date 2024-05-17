奔图发布中国首台全自主 A3 激光复印机

IT之家 5 月 17 日消息，5 月 16 日，国产打印品牌奔图在北京发布中国首台全自主 A3 激光复印机，又突破一项关键“卡脖子”技术难题。

IT之家获悉，该复印机拥有自主知识产权的打印机引擎、SoC 主控芯片、LSU 激光扫描单元等核心关键零部件。A3 新品的发布，意味着奔图完整掌握了激光打印机产业化核心技术，完成了从无到有、从有到全的蜕变。

▲ 图源奔图公众号

奔图电子有限公司副总经理尹爱国表示：

打印机行业拥有极高门槛，需要突破专利、技术、供应链、人才等很多关卡，如今 A3 的发布是奔图实力积累的体现和长时间打磨的成果，意义非凡。

奔图的 A3 激光复印机集打印、复印、扫描和传真于一体，通过陶瓷加热技术可以实现快速启动，支持自动双面扫描、打印和复印功能，还配备了 USB 3.0 接口、千兆网络、双频 WiFi 、4.3 英寸触控屏。此外，该产品支持 Windows、Mac、Linux 系统，并适配了国产芯片和操作系统等。

在此之前，奔图于 2010 年在中国人民大会堂率先发布了中国首台掌握核心技术和自主知识产权的 A4 激光打印机，实现了国产打印机零的突破。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。