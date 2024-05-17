爱奇艺龚宇确认每季度不再公布会员数：过分强调会干扰日常的工作

IT之家 5 月 17 日消息，爱奇艺昨日发布了截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报，公布了报告期内总营收、 Non-GAAP 运营利润、会员服务营收等数据，但没有带来最新会员数。

对此，爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在财报后的电话会议中表示，会员数这个指标只能部分显示会员业务发展的好坏，过分强调这个数字会干扰日常的工作。他表示，ARM 值（月度平均单会员收入）长期仍有提升空间，未来将持续为用户提供优质内容、优化会员权益和加强会员忠诚度建设，激励用户订阅长期、高阶会员服务。

爱奇艺高级副总裁段有桥表示，每个季度不再公布会员数和 ARM 是在今年经过深思熟虑后作出的决定，大家也看到，今年一些海外的流媒体平台也将取消披露会员数。

段有桥进一步解释，从 2022 年开始爱奇艺一直强调会员业务的核心目标是实现长期的会员收入最大化。当前阶段，衡量会员业务发展和健康度的指标也不再局限于会员数表现。驱动会员业务的三驾马车“ARM、会员生命周期和会员规模”最终都会体现在会员收入里。

值得一提的是，爱奇艺虽然没有公布会员数量，但 2024 年第一季度会员服务营收达到 48 亿元，月度平均单会员收入（ARM）创新高，连续 6 个季度环比增长。

相关阅读：

《爱奇艺 2024 年第一季度 Non-GAAP 运营利润 11 亿元，同比增长 5%》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。