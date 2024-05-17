科技昨夜今晨 0517：12306 回应火车票改签也要收手续费：为打击黄牛囤票及退票漏洞；魅族 21 Note 手机发布，2599 元起；小米 AI 大模型 MiLM 正式通过备案

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 17 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、无须提前购票，直接扫码乘车：赣闽两省高铁“铁路 e 卡通”实现全覆盖

铁路 12306 此前推出了铁路 e 卡通业务。据悉，这项业务可实现坐火车出行不用提前购买车票，只需出示二维码即可完成进站、乘车、出站所有环节。

中国铁路南昌局集团有限公司宣布：5 月 16 日起，杭昌高铁、龙龙高铁在江西、福建省内的 9 座火车站启用“铁路 e 卡通”业务，并同步上线约号和刷证进出站功能。自此，赣闽两省 111 座高铁车站全部启用“铁路 e 卡通”业务，实现该业务对两省高铁线路的全覆盖。>> 查看详情

2、横跨广州、东莞等 5 市，中国最长的跨市“地铁”即将开通运营

据“广州地铁”官方消息，广佛南环（佛山西站-番禺站）、佛莞城际铁路（番禺站-东莞西站）即将开通运营，并将与已开通的佛肇城际（佛山西站-肇庆站）、莞惠城际铁路（东莞西站-小金口站）相连，实现“四线贯通”运营。>> 查看详情

3、魅族 21 Note 手机发布：搭载第二代骁龙 8，售价 2599 元起

在 5 月 16 日下午举行的 FlymeAIOS 暨魅族 21Note 手机特种兵发布会上，魅族发布了全新的魅族 21 Note 手机，售价 2599 元起。>> 查看详情

4、大疆禅思 H30 系列全天候多光旗舰负载发布：400 倍数码变焦、3000 米激光测距，27600 元起

大疆 5 月 16 日发布了全天候多光旗舰负载 H30 系列。H30 集成了广角相机、变焦相机、热成像相机、激光测距仪和近红外补光五大模组，支持 IP54 防尘防水，可在-20℃至 50℃之间工作，适配公共安全、能源巡检、水利林业等领域作业。>> 查看详情

5、联想 moto X50 Ultra AI 手机发布：搭载骁龙 8s Gen 3，售价 3999 元起

5 月 16 日晚联想正式发布了旗下首款 AI 手机 ——moto X50 Ultra，搭载骁龙 8s Gen 3 处理器、联想小天 AI 个人智能体，售价 3999 元起。>> 查看详情

6、比亚迪福州闽侯展厅发生火灾，官方称排除车辆引发的可能

比亚迪汽车官微发布“关于福州闽侯展厅火灾的情况说明”，比亚迪称，从相关视频看，在火灾初始阶段，明火位于二楼楼顶，一楼的展车玻璃大厅无明火，初步判断起火位置位于二楼的办公室或楼顶，不排除是线路短路或老化引发起火。比亚迪还称，通过对后台数据进行调取查看，展厅车辆的电池均无异常情况，也排除了车辆引发的可能。此外，经向消防了解，“燃烧物质”并不是指“起火源”，属于两个不同的概念。>> 查看详情

7、小米 AI 大模型 MiLM 正式通过备案，将逐步应用于汽车 / 手机 / 智能家居等产品

小米大语言模型 MiLM 目前正式通过大模型备案，相关模型据称将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中，后续也将面向更多用户开放体验，MiLM 大模型参数规模达 64 亿，在去年 8 月首度现身 C-Eval、CMMLU 大模型评测榜单，当时这款模型在 C-Eval 总榜单排名第 10、同参数量级排名第 1。>> 查看详情

8、昇腾社区回应发布会演示造假：现场图片为实时生成，展示均为真实代码

针对网传发布会演示造假一事，华为在昇腾社区发表了官方回应：现场图片为实时生成，调用的是开源大模型。代码中有 time.sleep (6) 等表述，是命令等待读取外部开源大模型实时生成的图片，并非调取预置图片。本次展示的均为真实代码，也将在昇腾社区上开放，欢迎开发者使用并提出宝贵建议。>> 查看详情

9、网友质疑小米 SU7 座椅侧边气囊位置可以扒开，官方称是出于安全考虑的合理设计

5 月 16 日有网友发布视频称小米 SU7“座椅侧边气囊位置为何可以扒开”，并就小米 SU7 品控水准提出疑问，对此 @小米公司发言人 官微作出了回应，称该视频产生严重误导，座椅侧边不封闭，是一个出于安全考虑的合理设计，与品控问题无关。>> 查看详情

10、12306 回应火车票改签也要收手续费：为打击黄牛囤票及退票漏洞

最近有网友在网上吐槽，称自己在 12306 购买了火车票后发现改签时居然要收取手续费，因此感到非常不解。

对于为什么要收取改签费？12306 客服回应长江云新闻称，此举是为了打击黄牛囤票及退票漏洞。未收取改签费之前，临近原车票车次开车前 48 小时以内都是不能再往后改签的，只能选择作废或收取 20% 的退票费作退票处理。出台新规后，在原车票车次开车时间的 48 小时以内都可以改签，甚至可以改签预售期内的车票。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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