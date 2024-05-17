理想汽车全系升级支持苹果 Siri 快捷指令控车，可自定义设置

IT之家 5 月 17 日消息，理想汽车今日宣布，旗下全系车型支持苹果快捷指令控车，车主和家人共享账号都能用，iPhone 手机、Apple Watch 手表都支持。

官方预设 17 种常用车辆操作功能包含门锁、空调、车窗、尾门、座椅加热等，想要体验的用户需要确保理想汽车 App 更新至 7.12.0 以上，手机操作系统为 iOS 16 以上。直接呼唤“Siri”或者长按手机右边按键唤醒 Siri 说出完整的官方指令名称，比如“理想汽车解锁”即可控车。

官方指令支持功能：

理想汽车解锁 / 锁定

理想汽车打开 / 关闭车窗

理想汽车打开 / 关闭尾门

理想汽车打开 / 关闭空调

理想汽车打开 / 关闭方向盘加热

理想汽车打开 / 关闭极速制冷

理想汽车打开 / 关闭极速制热

理想汽车闪灯鸣笛

理想汽车打开主驾座椅加热

理想汽车打开主驾座椅通风

除了官方指令以外，自定义操作功能新增空调温度、冰箱、除雪除冰等，支持自定义重新命名。此外，用户通过手机自定义设置多个功能同时执行，达到设置的启用条件后，无需唤醒 Siri 也能自动操作。

IT之家附自定义功能详解：

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