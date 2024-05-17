数魅 S-VC20GT 音视频采集卡发布：4K 采集、RGB 格式

IT之家 5 月 17 日消息，数魅旗舰音视频采集卡 S-VC20GT 发布，支持 4K / 60 帧采集直播、RGB 格式以及声卡音效调试。

IT之家附产品亮点信息如下：

数魅 S-VC20GT 采集卡支持环出、录制 4K / 60 帧、2K / 144 帧、1080P / 240 帧原画质直播，图像不压缩，最高支持 3840×2160 分辨率采集、录制图像不压缩；同时，VC20GT 还支持 HDR10 和 VRR 可变刷新率，可自动适配两端帧率，避免画面撕裂。

IT之家注：VRR 功能不支持 YCbCr420 VRR 输入。

VC20GT 支持 RGB 解码格式，采用 Type-C USB 3.2 Gen 1 接口 + HDMI 2.0 接口；机身外壳采用了合金外壳，官方称可“120 小时稳定直播”。

产品连接情况如下：

数魅 S-VC20GT 采集卡支持免驱安装，兼容 Windows、macOS、Linux、安卓等系统；支持 OBS、Potplayer、USB 等采集录制软件；支持抖音、快手等直播平台

数魅 S-VC20GT 音视频采集卡产品参数信息如下：

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