首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

数魅 S-VC20GT 音视频采集卡发布：4K 采集、RGB 格式

2024/5/17 9:25:16 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 5 月 17 日消息，数魅旗舰音视频采集卡 S-VC20GT 发布，支持 4K / 60 帧采集直播、RGB 格式以及声卡音效调试。

图源官方公众号

IT之家附产品亮点信息如下：

数魅 S-VC20GT 采集卡支持环出、录制 4K / 60 帧、2K / 144 帧、1080P / 240 帧原画质直播，图像不压缩，最高支持 3840×2160 分辨率采集、录制图像不压缩；同时，VC20GT 还支持 HDR10 和 VRR 可变刷新率，可自动适配两端帧率，避免画面撕裂。

IT之家注：VRR 功能不支持 YCbCr420 VRR 输入。

图源官方公众号

图源官方公众号

VC20GT 支持 RGB 解码格式，采用 Type-C USB 3.2 Gen 1 接口 + HDMI 2.0 接口；机身外壳采用了合金外壳，官方称可“120 小时稳定直播”。

图源官方公众号

图源官方公众号

产品连接情况如下：

图源官方公众号

数魅 S-VC20GT 采集卡支持免驱安装，兼容 Windows、macOS、Linux、安卓等系统；支持 OBS、Potplayer、USB 等采集录制软件；支持抖音、快手等直播平台

图片 10

图源官方公众号

数魅 S-VC20GT 音视频采集卡产品参数信息如下：

图源官方公众号

图源官方公众号

图源官方公众号

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：数魅 S VC20GT采集卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用