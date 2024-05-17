腾讯视频《庆余年 2》上线首日正片播放量超 2900 万，创今年新高

IT之家 5 月 17 日消息，据灯塔专业版数据，《庆余年 2》5 月 16 日上线首日正片播放量超 2900 万，创 2024 新剧上线首日播放量新高，同时今日实时正片播放量已登顶断层领先全网剧集。

▲ 图源灯塔专业版

据“CCTV 电视剧”官微透露，数据显示，CCTV-8 黄金强档热播剧《庆余年 2》当晚实时直播关注度峰值破 2。

IT之家获悉，《庆余年 2》由王倦编剧，孙皓执导，由张若昀、李沁、陈道明、吴刚、郭麒麟、田雨等主演，原班人马基本到齐。该剧根据猫腻的同名小说改编，讲述了一个身世神秘的少年范闲，历经家族、江湖、庙堂的种种考验与锤炼，书写出一段不同寻常又酣畅淋漓的人生传奇。

由于《庆余年》第一季的曝火，网友对《庆余年 2》也有了更多的期待。自 5 月 16 日起，《庆余年 2》每日 19:30 在 CCTV-8 黄金档播出，腾讯视频会员每周一到周五 19:30 更新 2 集，每周六日 19:30 更新 1 集，首更 4 集，SVIP 提前看 1 集。

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