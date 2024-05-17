首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

EA 游戏《麦登橄榄球 25》8 月 16 日发售，Steam 国区预购价 348 元起

2024/5/17 11:05:22 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，EA 橄榄球游戏《麦登橄榄球 25（EA SPORTS Madden NFL 25）》将于 8 月 16 日发售，本作目前已经在 Steam 平台开启预购，国区本体售价 348 元，豪华版 498 元，IT之家附 Steam 商店页面链接：点此访问

据介绍，本作采用了 EA 专门为体育游戏开发的 Ignite 游戏引擎，游戏玩法与现实中的 NFL（全国橄榄球联盟）一致，号称可以在 32 支真实 NFL 球队、1500 名真实 NFL 球员中组建队伍进行攻防对抗赛。同时，本作还升级了 FieldSENSE 功能，同时对游戏的物理系统进行了重新设计。

官方表示，在 8 月 1 日前预购游戏豪华版的用户，即可获得一件 AKA 球员物品和其他早鸟优惠：

  • 提前 3 天“抢先体验”权

  • 抢先体验 Ultimate Team 挑战

  • 4600 点 Madden 点数

  • 超级巨星时尚装备

  • 传奇经验值加成

  • 选择 2 件策略物品

  • 封面球员精英球员物品

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：EA SPORTS Madden NFL 25EA 游戏麦登橄榄球 25

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用