EA 游戏《麦登橄榄球 25》8 月 16 日发售，Steam 国区预购价 348 元起

IT之家 5 月 17 日消息，EA 橄榄球游戏《麦登橄榄球 25（EA SPORTS Madden NFL 25）》将于 8 月 16 日发售，本作目前已经在 Steam 平台开启预购，国区本体售价 348 元，豪华版 498 元，IT之家附 Steam 商店页面链接：点此访问

据介绍，本作采用了 EA 专门为体育游戏开发的 Ignite 游戏引擎，游戏玩法与现实中的 NFL（全国橄榄球联盟）一致，号称可以在 32 支真实 NFL 球队、1500 名真实 NFL 球员中组建队伍进行攻防对抗赛。同时，本作还升级了 FieldSENSE 功能，同时对游戏的物理系统进行了重新设计。

官方表示，在 8 月 1 日前预购游戏豪华版的用户，即可获得一件 AKA 球员物品和其他早鸟优惠：

提前 3 天“抢先体验”权

抢先体验 Ultimate Team 挑战

4600 点 Madden 点数

超级巨星时尚装备

传奇经验值加成

选择 2 件策略物品

封面球员精英球员物品

游戏图赏：

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