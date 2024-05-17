编程语言 Ruby 获 3.4.0 首个预览版更新，开始要求开发者添加“冻结字符串字面量”魔法注释

IT之家 5 月 17 日消息，Ruby 3.4.0 首个预览版已发布，该版本将为默认启用冻结字符串字面量（Frozen String Literals）作准备，从该版本起，用户在修改未包含 frozen_string_literal“魔法注释”字符串时，软件会要求用户加上相关注释。

据介绍，Ruby 从 2.3 版本起引入了这项“冻结”机制，开发者可以使用 frozen_string_literal: true 魔法注释，使文件中的所有字符串字面量默认处于冻结状态，从而避免在开发者编写程序时意外修改了字符串，同时还能提升程序的稳定性和性能，减少不必要的 RAM 分配。

IT之家注意到。Ruby 在 2.3 版本中引入 frozen_string_literal 时，原计划在 Ruby 3.0 时默认冻结字符串字变量，但由于大量的兼容性问题，这一计划被推迟。不过 Ruby 创始人松本行弘（Yukihiro Matsumoto）仍希望“在未来”默认启用这一功能。

为了让这一功能的启用更加可行，需要一个合理的迁移计划来解决向后兼容性的问题。因此开发团队引入了一项“弃用计划表”，在用户使用 Ruby 3.4.0 修改没有相关魔法注释的字符串时，系统便会要求用户加上“frozen_string_literal”。

Ruby 团队表示，相关取舍是增强语言性能和可靠性方面的重要举措，尽管可能需要开发者进行一些调整，但最终目标是提供更高效、更稳定的编程环境。

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