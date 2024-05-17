华硕无畏 Pro15 2024 笔记本骁龙版 5 月 21 日发布，搭载高通 X Elite 处理器

IT之家 5 月 17 日消息，华硕无畏 Pro15 2024 笔记本高通版目前已经在电商平台上架，相关页面显示该机将在 5 月 21 日发布，搭载高通 X Elite 处理器。

据介绍，华硕无畏 Pro15 2024 笔记本对应海外华硕 Vivobook S 15 笔记本，此前相关笔记本已经有规格信息流出，该笔记本海版型号为“Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA089WS”，配备高通骁龙 X Elite 处理器，32GB LPDDR5X RAM、1TB 存储空间。

▲ 图源 IT之家评测：华硕无畏 Pro15 2024

笔记本模具方面，参考现款华硕无畏 Pro15 2024 笔记本英特尔版，该机配备 2.8K 120Hz OLED 显示屏，峰值亮度 600 尼特，支持 100% P3 广色域、平均 ΔE＜1，机身重量为 1.5kg，薄至 13.9mm，提供了 2 个雷电 4、2 个 USB-A、HDMI、MicroSD 读卡器等。

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