Canalys：2024 一季度全球云服务支出增长 21%，亚马逊微软谷歌前三

IT之家 5 月 17 日消息，市场研究机构 Canalys 科纳仕咨询今日发布报告称，2024 年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长 21%，达到 798 亿美元（IT之家备注：当前约 5761.56 亿元人民币），相比去年增加 134 亿美元（当前约 967.48 亿元人民币）。

其中前三大云服务提供商 —— 亚马逊云科技 (AWS)、微软 Azure 和谷歌云总增长率为 24%，占总市场的 66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。

AWS 在本季度保持市场领导地位，市场份额达 31%。收入同比增长 17%，AWS 的年收入有望实现 1000 亿美元。

微软 Azure 以 25% 的市场份额位居第二，2024 年第一季度，同比增长 31%，几乎是 AWS 的两倍。Azure 披露，与 AI 相关的需求为其收入贡献 7%。微软 Azure 宣布计划加强与 OpenAI 的战略合作伙伴关系，目前已有超过 65% 的财富 500 强公司使用 Azure OpenAI 服务。

谷歌云是第三大供应商，市场份额为 10%，但同比增长率达到 28%。在 2024 年 4 月的 Google Next 大会上，该公司宣布，Gemini 1.5 Pro 现在已在超过 180 个国家提供，为开发者提供语音理解能力和其他工具。

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