一汽奔腾小马车型量产下线：预售 2.89 万元起，5 月 28 日上市

IT之家 5 月 17 日消息，今天上午，一汽奔腾旗下小马车型在一汽集团盐城分公司投产并下线。此前这款新车已经开启预售，预售价格区间为 2.89-3.49 万元，将于 5 月 28 日正式上市。

IT之家附各版本预售价：

122km 萌趣马 2.98 万元

170km 元气马 3.19 万元

170km 活力马 3.49 万元

差异化方面，萌趣马车型相比元气马，电池容量增加至 13.9 千瓦时，续航提升至 170km；活力马与元气马相比，增加倒车影像功能，同时车内扬声器数量增加至 2 个。

根据此前介绍，奔腾小马提供山茶绿、天黛青、气泡蓝、茉莉白、蜜桃粉、芝士白共 6 种车身配色，座舱提供沙滩金、蜜桃粉、气泡蓝、天黛青、山茶绿共五种配色。该车长宽高分别为 3000/1510/1630 毫米，轴距为 1953 毫米。

配置方面，该车提供液晶仪表、旋钮式换挡、双色座椅、后驻车雷达、远程解锁、主驾驶座安全气囊等。

动力方面，该车搭载最大功率 20 千瓦的单电机，最大扭矩 85 牛・米，可选 9.4 千瓦时和 13.9 千瓦时两种容量电池组，对应 CLTC 工况纯电续航为 122 公里和 170 公里。

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