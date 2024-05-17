Take-Two 调整发行计划，确认砍掉部分非核心游戏项目

IT之家 5 月 17 日消息，游戏发行商 Take-Two 在周四公布了更新后的未来游戏发行计划，相比今年 2 月份公布的版本，减少了 12 款作品。

在 2024 财年财报中，Take-Two 展示了一张幻灯片，上面列出了到 2027 财年末计划发行的 40 款游戏，其中不包括即将收购的 Gearbox 公司的作品。相比之下，2 月份公布的计划则为 52 款。

Take-Two 此举引发了外界对于部分项目被取消的猜测。虽然这 12 款消失的游戏并不一定全部取消，部分项目可能只是延期到了 2027 财年之后发行，不过公司在财报电话会议中确认了确有一些项目被取消。

Take-Two 总裁 Karl Slatoff 表示：“更新后的发行计划反映了我们近期实施的成本削减计划。我们取消了一些项目，以便将精力和资源集中到我们认为更有潜力取得商业和口碑成功的核心系列作品上。被取消的项目并非我们的核心系列作品，也不会对我们未来的收入增长产生重大影响。”

“这些被取消的项目并不涉及我们的核心系列，并且不会对我们未来的收入增长产生重大影响。” Take-Two 首席财务官 Lainie Goldstein 在稍后的电话会议中重申了这一点。她表示：“为了降低运营成本，我们最近实施了一项成本削减计划，预计将在整个公司范围内节省超过 1.55 亿美元（IT之家备注：当前约 11.19 亿元人民币）的年度成本。作为该计划的一部分，我们取消了一些正在开发的项目，因为我们预计这些项目无法达到我们的财务标准。”

IT之家此前报道，今年 4 月，Take-Two 确认将裁员 5%（约 600 人），并确认部分正在开发的游戏项目将被取消。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。