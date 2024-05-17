网易 UU 加速棒发布：Type-C、独立 Wi-Fi 发射，首发价 98 元

IT之家 5 月 17 日消息，网易 UU 加速器官宣旗下 UU 加速棒今日上市，支持大部分 Type-C 接口设备及主机使用，首发价 98 元。

多场景覆盖

UU 加速棒支持专属 Wi-Fi 发射，能适配更复杂的网络环境，适配餐厅、机场公共 Wi-Fi 或校园网、咖啡店认证 Wi-Fi。

使用便捷

UU 加速棒体积小，便携性较高，支持简易配置使用。

加速效果

官方称 UU 加速棒的稳定性相较于手机热点有所提高，UU 加速器官方表示，“UU 加速棒加速 NS 游戏，匹配成功率为百分百”。加速棒官方数据信息如下：

适配设备

目前 UU 加速器仅推出“UU 加速棒 安卓版”，iOS 版本还在开发之中，安卓版适配大部分 Type-C 接口的手机，支持市面上绝大部分主机设备加速，包括 PlayStation、Xbox、Switch 等。

使用步骤

将“UU 加速棒 安卓版”接入手机的 Type-C 接口。

使用游戏设备连接加速棒生成的 Wi-Fi 网络。

IT之家注：用户需提前在手机中下载 UU 主机加速器 App，该产品底部拥有 Type-C 口，支持边用边充。

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