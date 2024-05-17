报告：日本车企阻碍气候政策，丰田成最大“反派”

IT之家 5 月 17 日消息，据 InfluenceMap 最新发布的气候政策参与评估报告，丰田汽车在所有汽车制造商中排名垫底，成为阻碍气候相关立法最积极的公司之一。报告指出，铃木、马自达和丰田等日本汽车制造商一直积极反对各国政府颁布限排法规和推广电动汽车的政策。

丰田公开反对将纯电动汽车视为唯一环保解决方案的政策，声称混合动力汽车才是更优选择，因为电动车电池原材料供应有限。此外，丰田此前还向一些气候变化怀疑论的政客捐款，招致部分投资者的不满。

InfluenceMap 主任 Ben Youriev 表示：“尽管全球电动汽车销量持续增长，但落后型汽车制造商，尤其是日本车企，为了保护其燃油发动机技术投资而进行的负面宣传，仍然是阻碍科学气候政策的最大障碍之一。”

IT之家注意到，虽然丰田垫底，但它并不是唯一一家不作为的车企。InfluenceMap 发现，许多汽车制造商通过行业协会进行游说，例如美国的汽车创新联盟和澳大利亚的联邦汽车工业商会，这些组织都成功地削弱了各自国家近期宣布的气候政策。

因此，根据 InfluenceMap 的评估，没有一家汽车制造商的得分能达到 B 级，如果忽略特斯拉，则没有一家能达到 C 级。与此同时，该智库指出，在接受评估的 15 家公司中，只有特斯拉、奔驰和宝马 3 家正在按计划生产足够数量的绿色环保汽车，以避免气候灾难的发生。

InfluenceMap 认为，为了实现国际能源署更新的 1.5 摄氏度控温目标并避免气候变化带来的最严重危害，到 2030 年，全球 66% 的车辆必须是纯电动汽车、氢燃料电池汽车或插电式混合动力汽车。但按照目前的生产趋势，到 2030 年，仅有 53% 的汽车符合上述类别之一。

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