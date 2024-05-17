消息称特斯拉寻求在华建立数据中心，用于 FSD 完全自动驾驶

IT之家 5 月 17 日消息，据路透社今日援引知情人士消息称，作为埃隆・马斯克战略转变的一部分，特斯拉正在推进利用来自中国的数据来推动其全球自动驾驶系统的发展，其中一项举措可能包括在中国境内处理数据。

两名不愿透露姓名的知情人士表示，特斯拉正计划在中国建立一个数据中心，以训练更完全自主的自动驾驶车辆所需的算法。此前，特斯拉一直在努力获得中国监管机构的批准，将其在中国电动汽车产生的数据转移到国外用于“全自动驾驶”（FSD）系统。

在中国建立一个 FSD 开发的数据中心，将需要特斯拉与中国伙伴达成合作。知情人士对此表示，这也面临潜在的硬件供应挑战。

目前尚不清楚特斯拉是否会同时进行数据转移和建设本地数据中心的工作，还是另有备用计划。据IT之家此前报道，曾有媒体称，除了寻求批准在中国推出最先进的 FSD 软件外，马斯克在本月初的访华行程期间还提议在中国测试无人驾驶出租车（robotaxi）。

不过，中国政府暂未完全批准其 FSD 在华全面落地，政府高层对马斯克表示，中国“欢迎特斯拉在中国进行一些无人驾驶出租车测试”，并希望其“树立良好榜样”。

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