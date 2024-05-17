微软 Edge 浏览器 126 正式版计划 6 月 13 日当周发布，不再支持缺少 SSE3 指令集的 CPU

IT之家 5 月 17 日消息，微软正逐步提升对 CPU 指令集的要求，例如新版 Win11 系统要求 CPU 支持 POPCNT 指令集，缺乏这些支持的设备将无法安装 Windows 11 24H2。

此外，微软官方前几天还更新了 Microsoft Edge 支持文档，宣布在 126 版本发布之后将停止支持缺少 SSE3 的 CPU，此类设备后续将不会再收到任何更新。

根据微软官方发行计划，Microsoft Edge 126.0 正式版计划于 2024 年 6 月 13 日推出。届时，使用不支持 SSE3 指令集的旧 CPU 用户恐怕将只能继续使用其现有版本。

IT之家查询发现，SSE3（Streaming SIMD Extensions 3）又称 PNI，是英特尔因 IA-32 架构处理器所研创并于 2004 年为奔腾 4 系列处理器引入的一种指令集，而 AMD 也已经于 2005 年自速龙 64 处理器 E 系列开始加入对 SSE3 的支持，此后发布的 x86 处理器也几乎都具备 SSE3 新指令集功能。

SSE3 最值得一提的新功效特点，是水平式的寄存器整数运算，而在此之前的 SSE、SSE2 则仅能垂直运算。更进一步的特点是，指令执行时对多笔数值的同时加法运算、减法运算等，之后将结果进行存储等，都可以在单一个寄存器完成，因此 SSE3 可以用更简单的方式来实现同时间的多笔、大量 DSP、3D 性质的运算。

值得一提的是，Edge 浏览器已经不支持 Windows 7、Windows 8.x、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012/2012 R2 等老旧系统，这些版本目前只能运行 109.0 版本的 Edge 浏览器。

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