苹果 iPhone 17 Slim 曝料：6.5 英寸、后摄居中、厚度变薄、定位高于 Pro Max

IT之家 5 月 18 日消息，科技媒体 The Information 近日发布博文，曝料苹果明年将发布一款全新的 iPhone 17 机型，其中最大的变化在于后置摄像头可能会移至设备的“顶部中心”位置。

苹果公司自 2007 年发布初代 iPhone 以来，后置摄像头的位置一直放在设备的左上角，如果明年机型真的挪到“顶部中心”，那么将成为 iPhone 系列问世 18 年最明显改变之一。

目前尚不清楚挪到“顶部中心”之后，相机布局会采用什么样的变化，不过在安卓阵营中已经有不少成熟的方案，例如 Pixel 8 Pro 的长条状、华为 Mate 60 系列的奥利奥圆形。

消息称这款 iPhone 17 手机定位类似于 iPhone X，会带来“重大重新设计”，而且价格定位高于现有的 Pro Max 顶配，也许就是最近几年猜测的 iPhone Ultra。

IT之家附上这款 iPhone 17 的相关信息：

显示屏在 6.1 英寸和 6.7 英寸之间（可能为 6.5 英寸）

设计 "明显更薄"，采用铝制框架

后置摄像头移至设备 "顶部中央" 位置

价格高于 iPhone 系列中的 Pro Max 机型

改进的前置摄像头

更窄的灵动岛

A19 芯片

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