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苹果 iPhone 17 Slim 曝料：6.5 英寸、后摄居中、厚度变薄、定位高于 Pro Max

2024/5/18 7:15:13 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 乌蝇哥的左手Hi_World华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 18 日消息，科技媒体 The Information 近日发布博文，曝料苹果明年将发布一款全新的 iPhone 17 机型，其中最大的变化在于后置摄像头可能会移至设备的“顶部中心”位置。

▲ 左侧为 iPhone 15 Pro Max，右侧为 iPhone 15 Pro

苹果公司自 2007 年发布初代 iPhone 以来，后置摄像头的位置一直放在设备的左上角，如果明年机型真的挪到“顶部中心”，那么将成为 iPhone 系列问世 18 年最明显改变之一。

目前尚不清楚挪到“顶部中心”之后，相机布局会采用什么样的变化，不过在安卓阵营中已经有不少成熟的方案，例如 Pixel 8 Pro 的长条状、华为 Mate 60 系列的奥利奥圆形。

消息称这款 iPhone 17 手机定位类似于 iPhone X，会带来“重大重新设计”，而且价格定位高于现有的 Pro Max 顶配，也许就是最近几年猜测的 iPhone Ultra。

IT之家附上这款 iPhone 17 的相关信息：

  • 显示屏在 6.1 英寸和 6.7 英寸之间（可能为 6.5 英寸）

  • 设计 "明显更薄"，采用铝制框架

  • 后置摄像头移至设备 "顶部中央" 位置

  • 价格高于 iPhone 系列中的 Pro Max 机型

  • 改进的前置摄像头

  • 更窄的灵动岛

  • A19 芯片

相关阅读：

消息称苹果将推 iPhone 17 Slim 取代 Plus 产品线、Pro Max 机型灵动岛更小

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关键词：iPhone 17苹果

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