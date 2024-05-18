科技昨夜今晨 0518：我国启动 5G 异网漫游商用推广；消息称特斯拉寻求在华建立数据中心，用于 FSD 完全自动驾驶；曝 3D 人脸识别 2027 年实现单孔 / 屏下

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 18 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1、无 5G 信号时可接入其他运营商 5G，我国四大运营商启动 5G 异网漫游商用推广

据新华社报道，5 月 17 日在浙江宁波举行的 2024 世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动 5G 异网漫游商用推广。

5G 异网漫游是指当所属运营商无 5G 网络覆盖时，用户可接入其他运营商的 5G 网络，继续使用 5G 服务。它对减少信号盲区、提升用户体验、加快 5G 网络覆盖，特别是提高边远地区、农村地区的网络覆盖水平有重要意义。>> 查看详情

2、“药丸”要完：消息称 3D 人脸识别 2027 年实现单孔 / 全屏下，苹果华为终见曙光

博主 @数码闲聊站 5 月 17 日发帖称，3D 人脸识别方案的终极目标是屏下处理。供应链路线是 2026 年部分元件屏下，双挖孔尺寸缩小，2027 年完全小型化，实现单孔或者全屏下 3D 人脸识别。>> 查看详情

3、台积电 3nm 工艺步入正轨，2024 下半年将如期投产 N3P 节点

台积电近日举办技术研讨会，表示其 3nm 工艺节点已步入正轨，N3P 节点将于 2024 年下半年投入量产。>> 查看详情

4、上海移动发布 5G-A（5.5G）套餐包：体验包 10 元起，套餐 199 元起

上海移动昨天在“智算引领 创新提质”世界电信日发布会上，推出 4 档 5G-A 套餐包，包含 2 档体验套餐和 2 档体验包：

199 元档 5G-A 体验套餐每月可享国内流量 60GB、国内通话 1000 分钟（含 5G 新通话），含千兆宽带、全屋 WiFi、高清电视、手机上网提速、移动云盘、权益会员、视频彩铃会员等业务和权益

299 元档 5G-A 体验套餐每月可享国内流量 100GB、国内通话 1500 分钟（含 5G 新通话），同样包含 199 元档 5G-A 体验套餐的业务和权益

10 元档 5G-A 体验包可享手机上网速率提升

50 元档 5G-A 体验包在手机上网速率提升的基础上提供 20GB 国内通用流量

上海移动已开通全球最大规模商用 5G-A 3CC 网络，知名地标、十大重点场景、外环内主要道路实现 5G-A 全面覆盖，全国首条 5G-A 地铁线路全覆盖。>> 查看详情

5、华为鸿蒙 HarmonyOS 系统可通过描述文件安装“企业内部应用”

众所周知，苹果 iOS 系统可以通过安装企业描述文件来安装一些未经 App Store 审查的特殊应用，现在看来华为 HarmonyOS Next 也是如此。

华为现发布 HarmonyOS 开发者说明，称开发者可以通过专用的组织内部发布证书和 Profile 来编译打包其应用，然后将应用包及描述文件上传到服务器或第三方云上，从而让用户直接下载安装。

据华为介绍，这种方式适用于那些“不适合或不希望在华为应用市场上公开发布的、面向企业内部或特定人群的 HarmonyOS 应用”，开发者还可以借助 AGC 通过指定渠道进行小范围分发。>> 查看详情

6、16.98 万元起：领克 07 EM-P 轿车上市，满油满电综合续航 1400 公里

领克汽车的全新中型轿车 —— 领克 07 EM-P 5 月 17 日晚正式上市。新车基于 CMA Evo 架构打造，采用了领克第二代设计语言，并配备了领克 EM-P 插电式混合动力系统。

售价及配置：

126 长续航 Pro：16.98 万元（限时领享价减 6000 元，下同）

126 长续航 Halo：17.98 万元

126 长续航 Ultra：18.98 万元 >> 查看详情

7、问界商品车高速公路遇火灾，赛力斯回应称运载车刹车抱死致车轮起火并蔓延

5 月 17 日网络流传视频显示，一辆运输汽车的卡车在高速道路上起火，车上多辆问界品牌产品正在燃烧，现场冒起滚滚浓烟。事发地点为湖北一高速路段，卡车装有多辆问界 M9、问界 M5 新车。

赛力斯汽车就此事回应第一财经称，5 月 17 日，物流公司承运赛力斯商品车过程中，途经 G50 沪渝高速湖北蔡甸段时，发生燃烧事故，初步判定原因为该卡车刹车系统抱死引起卡车后轮起火，火势蔓延后导致装载的商品受损。>> 查看详情

8、消息称特斯拉寻求在华建立数据中心，用于 FSD 完全自动驾驶

据路透社 5 月 17 日援引知情人士消息称，作为埃隆・马斯克战略转变的一部分，特斯拉正在推进利用来自中国的数据来推动其全球自动驾驶系统的发展，其中一项举措可能包括在中国境内处理数据。

两名不愿透露姓名的知情人士表示，特斯拉正计划在中国建立一个数据中心，以训练更完全自主的自动驾驶车辆所需的算法。此前，特斯拉一直在努力获得中国监管机构的批准，将其在中国电动汽车产生的数据转移到国外用于“全自动驾驶”（FSD）系统。>> 查看详情

9、海底捞、哪吒汽车、中通快递等 30 多款应用启动华为鸿蒙原生应用开发

5 月 17 日，由华为主办、上海市中小企业发展服务中心、上海市工业经济联合会、上海市互联网协会支持的“千帆竞发启航 共筑鸿蒙生态 ——HDD 上海站・鸿蒙原生应用专场”在上海浦东举办。

本次有上海企业的 30 多款应用现场官宣启动鸿蒙原生应用开发，包括：随申行、上海国拍、太平洋保险、IM 智己、金斗云智投、哪吒汽车、中通快递、海底捞、掌上有色、看看生活、高顿、成语大词典、古代汉语词典、富国富钱包、友邦、药房网商城、问卷网、睿远基金、一个木函、i 人事、桩到家、欧琳智控、励销云、CCMTV 临床频道、Fit 健身、拍拍贷、护理助手、堆糖等官宣加入鸿蒙生态。>> 查看详情

11、腾讯视频《庆余年 2》上线首日正片播放量超 2900 万，创今年新高

据灯塔专业版数据，《庆余年 2》5 月 16 日上线首日正片播放量超 2900 万，创 2024 新剧上线首日播放量新高。《庆余年 2》由王倦编剧，孙皓执导，由张若昀、李沁、陈道明、吴刚、郭麒麟、田雨等主演，原班人马基本到齐。>> 查看详情

12、长城灵魂 8 缸摩托车首发亮相：“全球唯一”动力总成，完全沿用高端乘用车研发标准

长城灵魂 8 缸摩托车 5 月 17 日首发亮相，号称完全沿用高端乘用车研发标准，动力总成做到“全球唯一”。本次亮相摩托车型提供黑、红两款配色，以中国醒狮为创意来源，整体造型沉稳大气，号称“四轮承载肉体，两轮承载灵魂。”>> 查看详情

13、苹果 iPhone 16 Pro Max 电池曝料：提升能量密度、首用不锈钢外壳，信维通信主供

郭明錤 5 月 17 日发布投资简报，认为苹果将提升 iPhone 16 Pro Max 电池的能量密度（Wh/kg），意味着在相同体积下续航能力更强、相同续航下体积更小。提升电池芯的能量密度会提升电池运作时的温度，为避免电池过热原因，苹果首度采用不锈钢制的电池壳做为散热方案。>> 查看详情

14、长江存储推出首款 QLC 商用消费级固态硬盘 PC41Q：双尺寸、最高 2TB

长江存储宣布推出首款 QLC 商用消费级固态硬盘 PC41Q，搭载基于长江存储晶栈 Xtacking 3.0 平台深度优化的 QLC 三维闪存芯片。

PC41Q 最大顺序读取速度达到 5500MB/s，功耗方面，在 PS4 模式下 PC41Q 待机功耗低至 2mW。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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