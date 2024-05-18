谷歌安卓 15 进入“打盹”模式提速 50%，待机时间可延长 3 小时

IT之家 5 月 18 日消息，开发者米沙尔・拉赫曼（Mishaal Rahman）今日发布博文，表示谷歌优化了安卓 15 系统，进入“打盹模式”（Doze Mode）的速度快了 50%，在某些机型上待机时间延长了 3 个小时。

IT之家从报道中获悉，拉赫曼在 I / O 2024 开发者大会上，采访了安卓平台工程副总裁戴夫・伯克（Dave Burke）和安卓生态系统总裁萨米特・萨马特（Sameet Samat），并邀请其解释最新版 Wear OS 是如何改善续航的。

萨马特解释说续航方面的改进牵涉到很多优化，其中一个例子是减少了设备的主应用处理器（AP）在被唤醒写入一些健康数据后继续休眠所需的时间。

萨马特表示 Wear OS 5 通过调整，将更多的后台任务推迟到手表充电时执行，减少佩戴在用户手腕上的执行次数。

随后三人将这个话题扩展到安卓手机上，谷歌将运行安卓 15 的设备进入 "打盹" 模式的时间加快了 50%，部分机型电池待机时间延长三小时之久。

在打盹模式下，系统会限制应用程序访问系统和 CPU 密集型服务，以节省电池使用时间。它还能防止最近未使用的应用程序在后台运行。总之，修改打盹模式有助于延长安卓 15 的电池待机时间。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。