下单到收货不到一刻钟，河南开启首批低空无人机物流配送航线

IT之家 5 月 18 日消息，河南首批低空无人机物流配送航线启动仪式今日在郑州举行，首批 3 条无人机物流配送航线正式启动，由河南航投通用航空投资有限公司、UU 跑腿联合完成试航。

在试航过程中，一辆载着用户下单购买的手机的无人机，从河南科技市场数码港启程，12 分钟后抵达新天地通讯大厦（IT之家注：另外两条航线分别为从郑州公园茂到正弘汇、二砂文创公园到郑州市植物园）。

河南通航无人机科技有限公司总经理孙少飞表示，“我们使用了国内先进的小型物流无人机，最大载重 9kg，搭载 40×30×20cm 货箱，可在 6 级风下正常运行，最大航程为 15 公里，平均速度可达 40-60km/h，运输时长缩短了一半以上”。

中豫航空集团党委书记、董事长张明超表示：“下一步，中豫航空将抢抓低空经济发展战略机遇，坚决落实省委、省政府相关决策部署，以新兴产业和应急救援等事关国计民生的项目为抓手，发力科技创新，衍生产业链条，为河南新质生产力发展蓄势聚力。”

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