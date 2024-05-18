大连发放 3000 万元汽车家电消费券，购车至高领 6500 元消费红包

IT之家 5 月 18 日消息，据“大连发布”消息，大连市拟于 5 月 20 日至 6 月 30 日发放总额 2000 万元的汽车消费券和 1000 万元的家电“以旧换新”消费券。

IT之家附活动详情：

汽车消费券

本次汽车消费券采取购车赠券的方式，面向活动期间在银联“云闪付”App 公示的车企或二手车销售企业购买非运营乘用车的消费者，分为燃油车、新能源新车和二手车三种类型分别发放。

燃油车单车购置 5 万元以上 ，按照车价不同分别发放 2000 至 5500 元不等消费券红包；

新能源类单车购置费用 10 万元以上 ，按照车价不同分别发放 5000 至 6500 元不等消费券红包。

二手车单车购置费用 5 万元以上，按照车价不同分别发放 1000 至 2000 元不等消费券红包。

家电“以旧换新”消费券

本次家电“以旧换新”消费券采取以旧换新赠券的方式，在“云闪付”App 公示的家电企业通过旧家电回收购买新家电的消费者。领取 1 次 500 元消费券礼包，消费券礼包含 5 张 100 元消费券。

消费满 1000 元可抵用 1 张面值 100 元消费券；

消费满 2000 元以上可抵用 2 张面值 100 元消费券 ，以此类推。

消费满 5000 元及以上可以一次性抵用 5 张面值 100 元消费券。

活动期间符合条件的消费者可于 2024 年 5 月 25 日 10 点起，在“政府促消费”专区申请并上传相关材料。

其中汽车消费券可在公示的零售、家电等企业消费使用；以旧换新家电消费券仅用于在参与活动的家电企业购买全新一级或者二级能耗空调、电视机、电冰箱（含冰柜）、洗衣机、油烟机、燃气灶、热水器、净水机共 8 类家电。

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