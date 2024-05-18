OPPO Find X7 Ultra 手机获推 628 版更新：新增 2500 万像素模式、支持 Ultra HDR 格式照片的拍摄与查看

IT之家 5 月 18 日消息，OPPO 昨晚开始为 Find X7 Ultra 手机推送 628 版本更新，后置主摄新增 2500 万像素超清模式，支持 Ultra HDR 格式照片的拍摄与查看。

照片模式后置主摄新增「超清」出图，超光影引擎会从全分辨率图像中挑选出细节最丰富的部分进行融合，并输出两倍分辨率，高达 2500 万像素的图像，大幅提升图像清晰度，细节满满。

注：Find X7 Ultra 卫星通信版系统本次升级的系统版本号为 625。

经网友测试，目前 Find X7 Ultra 在自动、大师、人像、夜景模式下拍摄的 12MP / 25MP JPEG 照片已经支持 Ultra HDR 格式，谷歌目前暂未制定适用于 HEIF 照片的相关标准。

此外，在 Chrome 浏览器、谷歌相册、Instagram 等应用中，Ultra HDR 格式的照片已经可以正常显示。

一加 12 手机也于昨晚同期推送 801 版系统更新，同样获得了 Ultra HDR 照片支持。

据悉，Find X7 标准版手机即将推送的 603 版本更新也将获得 2500 万像素模式与 Ultra HDR 支持。

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