Word 和 Excel 表格，如何实现同步更新

本文作者：卫星酱

本文编辑：卫星酱

锵锵~ 大家好哇！我是卫星酱~

常常用表格，咱们对 Excel 已经眼熟得很了，但对 Word 中的表格，你又了解多少呢？

今天我们就来分享 3 个 Word 和表格联动的小技巧！

1、Word&Excel 表格同步更新

做表格当然还是 Excel 顺手啦！

但是最终要提交的是 Word？

那就让表格联动起来吧~

复制 Excel 中的表格，在 Word 中【选择性粘贴】，然后选择【粘贴链接】，点击【工作表对象】。

这样我们双击 Word 中的表格，就能快速跳转到 Excel 中进行编辑！

回到 Word，也只要右键 -【更新链接】：

就能同步数据了！

2、三线表是这样诞生的

如何用 Word 制作报告常用的三线表？

简单！

选中表格，点击【表设计】-【框线】，找到【边框和底纹】。

第一步：

除掉所有框线，也就是点击【无】。

第二步：

选择宽度【2.25 磅】，点击右侧预览部分的上下两条线，【确定】。

第三步：

选中表格的第一行，这次选择【1.0 磅】，点击预览处下方线条：

我也有自己的三线表啦！

3、超酷的 SmartArt 图表

想让我们的报告内容更加直观？

SmartArt 图表超级棒！

但是不知道怎么用……

【插入】-【SmartArt】，选择想要的类型。

【确定】后，点击形状就可以打字了！

然后在【SmartArt 设计】选项卡里，可以调整图表！

4、写在最后

好啦，今天就分享到这！

大家学会了吗？

快去试试看吧~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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