上海启用无人机监察机动车“分心驾驶”“双脱手开车”等隐患行为

IT之家 5 月 19 日消息，据“浦东交警”官方公众号，近日上海启用无人机开展空中执法，对驾车过程中接打电话浏览电子设备吃东西等“分心驾驶”行为进行打击。

IT之家从报道中获悉，在 5 月 10 日 9 时许，在延安高架延东立交附近，一辆缓慢行驶的轿车引起了现场执勤交警注意。随后，交警利用无人机拍摄到车内驾驶员手持手机放于面前持续观看屏幕，期间还“双脱手”进行点击操作的画面。于是，民警在下个匝道处将该车拦停，并对驾驶员处以记 3 分、罚款 200 元。

▲ 图源“浦东交警”官方公众号（下同）

5 月 11 日 16 时许，静安交警用无人机巡逻时发现，天目中路恒丰路附近，一辆大货车的驾驶员在驾驶过程中，一手持手机点击操作、另一手还夹着烟。民警上前将其拦截，并依法对驾驶员进行了处罚教育。

上海公安交警部门表示，数据显示，超七成的交通事故是由注意力不集中造成的，而驾驶中“使用通讯工具行为”的现象普遍存在。根据相关法规，驾驶机动车不得有“拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为”，如今上海交警正通过无人机巡逻拍摄取证“分心驾驶”等交通违法行为的执法手段，动态掌握各类道路交通情况，同时为后方指挥台安排警力、调度牵引车等提供依据。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。