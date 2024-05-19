消息称华为 nova 12 Ultra 星耀版手机搭载麒麟 9010L 处理器

IT之家 5 月 19 日消息，华为 nova 12 Ultra 星耀版手机已于 5 月 17 日开售，这款手机 512GB 存储空间版本售 4799 元，1TB 存储空间版本售 5599 元。

参考B站博主及不少手机买家反馈，华为 nova 12 Ultra 星耀版在升级安兔兔后显示“搭载麒麟 9010L 处理器”。

参数方面，这枚处理器是麒麟 9010 的“性能缩减版本”，采用 2×2.19GHz + 4×2.18GHz + 3×1.40GHz 架构；作为比较，麒麟 9010 采用 2×2.30GHz + 6×2.18GHz + 4×1.55GHz 架构。

▲ B 站第三方博主的测评视频中显示该机采用麒麟 9010L 处理器

参考此前华为 nova 12 Ultra 手机，该机采用的麒麟 9000SL 处理器使用 2×2.35GHz + 3×1.53GHz + 4×2.15GHz 架构，因此华为 nova 12 Ultra 星耀版手机在性能方面有所升级。

其他参数方面，IT之家参考博主 @看山的叔叔 爆料获悉，该机配备 6.78 英寸 2776×1224 OLED 双挖孔等深四曲屏，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光，配备第二代昆仑玻璃盖板，支持隔空手势和智感支付。

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