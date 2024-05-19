日进 2571000000 元，阿里过去一财年哪里赚了？哪里亏了？

作者｜陈 妍

编辑｜大 风

主动变革一年后，阿里备受外界关注的财报来了。

5 月 14 日，阿里巴巴发布了 2024 财年及全年业绩。最新 Q4 季度，阿里巴巴集团收入 2218.74 亿元，同比增长 7%，超过市场预期。

回看整个 2024 财年，阿里总营收达到 9411.68 亿元，同比增长 8%；净利润 713.32 亿元，同比增长 9%。

经过一年的剧烈变动，重回客户价值轨道之后，淘天大盘基本稳住，阿里也重回健康增长。国内电商激烈竞争之下，最新一季度，淘宝天猫 GMV、订单数都实现了双位数增长。同时，AI 相关收入、海外、菜鸟等业务，也取得了不错的成绩。

但挑战也如影随形，本地生活、文娱这些张勇时代的重点布局，至今为止仍没走出亏损困境，究竟什么时候能盈利还是个未知数。

或许可以把这次阿里发布财报当做一个阶段性节点，改革初见成效，业绩回暖之下，阿里又站到了面向挑战的新起点。

1、淘天拉动业绩回暖，AI 业务成大亮点

过去一年以来，阿里内部进行了一波大刀阔斧的改革，吴泳铭和蔡崇信上台之后，阿里的主线任务，基本上就是以电商为主了。

因此不难理解，淘天集团肩负着阿里营收的重任，是眼下头号种子选手。

根据财报，2024 财年淘天集团全年营收达到了 4348.93 亿元，同比增长 5%。最新季度内，淘天集团营收为 932.16 亿元，同比增长 4%。可以看到，淘天集团的收入占到阿里整体营收的四成以上。

阿里财报截图

值得一提的是，淘天的 88VIP 会员数量实现同比双位数增长，目前人数突破了 3500 万，相当于全国每 40 个人里，就有一个会员。

这在一定程度上也体现了，淘宝天猫对消费者的吸引力有所提升。

正好对应到阿里去年以来，围绕用户做出的一系列让利动作，比如简化售后流程，推出“仅退款”服务等等，平台服务的天平导向消费者，本质上也是想增强其信任度，从而转化为消费意愿。

可以说电商仍然是阿里刻在骨子里的基因。

电商业务之外，AI 相关收入增长是这次阿里财报的大亮点。

财报显示，2024 财年云智能集团全年收入为 1063.74 亿元，比去年同期增长 3%；Q4 季度，营收为 255.95 亿元，其经调整 EBITA 同比增长 45%，达到 14.31 亿元。尤其是核心公共云产品，收入实现双位数同比增长，AI 相关收入连续实现三位数同比增长。

去年 9 月，刚刚当上阿里 CEO 的吴泳铭在全员信中宣布了两大战略重心，一是用户为先，二是 AI 驱动。现在的成绩，也算是实现了曾经打下的口号了。

另外菜鸟的表现也相对稳定。自从取消上市计划后，菜鸟靠着国内电商业务的基本盘，以及海外业务的增长，Q4 季度内，菜鸟收入同比增长 30% 至 245.57 亿元。2024 财年全年营收同比增长 28% 至 990.2 亿元人民币。

不过严格意义上，菜鸟也很大程度上依赖于阿里的电商业务。这些年，一直在尝试新东西。

2、大文娱、本地生活持续不盈利

除了上面这些赚钱的版块，阿里 2024 财年也有仍在亏钱的业务。

其中一个比较特殊的存在是阿里海外相关业务。其实从财报数据上看，海外业务的表现还算可圈可点，是报告期内收入增幅最大的业务集团。

只看 Q4 季度，阿里国际数字商业集团收入同比增长 45% 至人民币 274.48 亿元，旗下零售平台的整体订单同比增长 20%。2024 财年总营收同比增长 46% 至 1025.98 亿元。

阿里财报截图

但营收增长的同时，亏损也在增加。根据财报，2024 财年，海外业务经调整 EBITA 亏损 80.35 亿元，同比下滑 63%。这背后是，阿里最近几个季度一直在加大对速卖通 Choice 和 Trendyol 等业务的投入，例如海外仓等基础设施投资。

一定程度上来说，阿里是在烧钱换增量，业务跑起来靠的是更大幅的投入。在接下来的时间里，如何维持海外业务的收支平衡，成为阿里的一大挑战。

在阿里目前的版图里，一直混得不太好的，要属本地生活业务了。

财报显示，2024 财年，本地生活集团年营收近 600 亿元，同比增长 19%；经调整 EBITA 亏损 98.12 亿元，虽然同比减亏了 25%，但距离盈利还是有一段不小的距离。

今年早几个月，阿里的本地生活业务刚经历过一波人事调整，原本地生活集团董事长兼饿了么 CEO 俞永福卸任，但俞永福没有接班人，他的岗位职责被拆分成饿了么和高德各自新的管理团队，启用年轻化的管理者。

阿里本地生活集团换上“新血液”，也是在为未来的挑战做准备。

眼下，美团是当之无愧的本地生活老大，占据绝大部分市场份额；后来者抖音虎视眈眈，靠着巨大短视频流量池子的先天优势，迅速壮大，分食本地生活的蛋糕。

不过本地生活这么多年下来，基本上也形成了美团、阿里为主的稳定格局。

同为难兄难弟的还有阿里的文娱业务，2024 财年收入达到 211.45 亿元，同比增长了 15%，但仍没有摆脱亏损困境，亏损金额为 15.39 亿元。

因此，大文娱板块在阿里的众多业务里，也一直不温不火。

3、业务聚焦，持续发力

财报发布后，在当晚的财报电话会上，阿里重点提到了，电商、阿里云和海外业务。

阿里表示，目前他们手上的现金流足以用于战略再投资，预计未来将产生三大成果，分别是国内电商平台 2025 财年 GMV 强劲增长、阿里云业务 2025 财年下半年重回两位数增长，以及海外业务快速增长，持续提高单位经营效益。

另外，阿里还有个大动作，预计今年 8 月底之前，在香港完成主要上市的转换。

可以看到，持续一年的变革之下，阿里也来到了新的阶段，集团的战略重点和发展路径也变得清晰可见。

淘天和阿里云“两手抓”，在全球化的背景下，海外业务也是中国电商必争的市场。

时代变了，眼下阿里面对着一个对手更加多元、竞争更加激烈的局面。

对于阿里而言，随着核心领导人的再次回归，接下来会是一个重要的探索期，变数与机遇共存，令人拭目以待。

本文来自微信公众号：锌财经 （ID：xincaijing），作者：陈妍

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