中国移动联合国家文物局发布全国博物馆服务平台，汇聚 327 家一级博物馆信息

IT之家 5 月 19 日消息，5 月 18 日，中国移动联合国家文物局在国际博物馆日中国主会场活动上发布全国博物馆观众服务平台。

IT之家获悉，该平台汇聚了 327 家（涵盖 2024 年发布的 123 家）国家一级博物馆信息，通过微信小程序“探博”这一统一入口，展示博物馆预约、展讯、藏品等信息，并以地图的方式免费向公众提供服务，未来还将进一步扩大博物馆数量，丰富完善更多信息内容。

▲ “探博”微信小程序截图，下同

在融合大数据方面，通过中国移动梧桐大数据能力，实时分析各个博物馆客流情况，告知观众最优的参观攻略，更精准地为观众提供游览路线的决策信息；

在融合云计算方面，利用移动云整合各馆服务信息，便于观众高效出行；

在融合 AI 方面，将以中国移动九天大模型为基础，融入文物藏品数据，建立文物藏品大模型，为观众提供信息化讲解服务。

中国移动表示，下一步将在国家文物局的指导下，以大模型、知识谱图 、AR 导览、文物数字化展示、视频直播等技术和能力为基础，打造博物馆观众一站式服务中心。

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