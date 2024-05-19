为确保训练数据公开透明，英国政府将加快制定人工智能相关规则

IT之家 5 月 19 日消息，据《金融时报》报道，近日，英国政府文化大臣露西・弗雷泽宣布将加快制定有关人工智能透明度的规则，以帮助保护内容创作者。

她表示，这些规则的出台将意味着 AI 公司必须更加公开、透明地披露训练模型所用的数据情况，用户也可以自己选择哪些数据可被 AI 公司用来训练，作品被用于训练模型的创作者也将获得报酬。

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不仅仅是英国，欧盟当前也正在根据其人工智能法案制定类似的规则。根据该法案，AI 开发者将需要提供一份足够详细的培训内容概要，并实施相关政策，以确保自身操作符合欧盟版权法的规定。

作为回应的一部分，OpenAI 已经与数据提供商达成协议。综合IT之家此前报道，OpenAI 已经在近期宣布与 Reddit、Stack Overflow 和《金融时报》达成合作，以利用对方数据训练自身模型。

报道称，若上述规则最终成为法律，将会给予那些声称自己权力受到侵犯的用户鼓舞，但对于 AI 模型的用户来说，也有可能会导致 AI 输出的内容质量下降。

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