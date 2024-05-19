充满爱意的 520 ，不妨用 iPhone 来记录

5 月 17 日，在上海 BFC 屋顶花园之上，苹果搭建了三个场景 Studio，为恋人、亲人、友人们进行合影提供场景，用 iPhone 记录各种人间大爱。IT之家也见证了这一过程，其中有不少有趣细节的值得和大家分享。

张悦是此次拍摄活动的摄影师。他不仅是一名摄影师，还是一位导演，也是 ZACKIMAGE 影像机构的创始人。其常与 Vogue、ELLE、Harper’s Bazzar、Marie Claire 等众多时尚杂志及包括 Louis Vuitton、YSL、Nike 等品牌合作拍摄杂志封面及商业内容。科比・布莱恩特、杨紫琼、刘德华、周迅、章子怡等人也是他的镜下常客。他对于色彩与光线的运用拥有非凡的洞察力，其作品总是以绚丽的质感和跃动的生命力赢得人们的广泛赞誉。

镜头下主人公是王鹏鹏 Ken 与阿 Chan，两人已经相爱多年。王鹏鹏 Ken 是一名摄影师，而他的爱人阿 Chan 则是模特。两人平时合影不多，更多的是鹏鹏帮阿 Chan 拍照。

Studio 1

专业级的联机拍摄工作流，现在除了相机还有 iPhone 15 Pro 系列可选。得益于 iPhone 15 的 USB-C 3 接口，iPhone 15 Pro 系列也可以和相机一样，使用专业摄影软件 Capture One 进行联机拍摄，当按下 iPhone 的快门键后，ProRAW 格式的照片会即使传输到 Mac 上进行现场预览与调整。

iPhone 15 Pro 系列输出的 4800 万像素 ProRAW MAX 照片，在 4.5K 分辨率的 iMac 屏幕上能预览到极为丰富的细节，便于摄影师和助理快速调整妆容、姿态、灯光等各类细节。

张鹏鹏 Ken 对于这张黑白人像的表现十分满意：“iPhone 15 Pro 拍出我们两个人最真实的状态，光影的塑造也恰到好处。”

Studio 2

第二个拍摄场景更为有空间纵深，色彩也更为丰富，摄影师可以充分利用 iPhone 新一代人像功能，拍摄更有层次感的照片。

iPhone 15 系列的新一代人像功能即便不打开人像模式，iPhone 也能够自动捕捉景深信息。即使在完成拍摄后，大家也可以在相册中直接编辑照片的人像效果，并调所需的焦点及景深效果。

值得一提的是，iPad Pro 在这次拍摄活动的沟通中起了很大的作用。例如，拍摄前对于造型的选择与讨论，快速便捷。

Studio 3

第三个场景是户外的屋顶花园，为此苹果还搭建了由多个镜面立方体组成的创意装置，背面是清澈蓝天下美丽的外滩，用 iPhone 15 系列的任意一枚镜头拍照都会很出片。

特别是 iPhone 15 系列的主摄像头，可设置默认为 24mm、28mm、35mm 三个焦段，并且这三个焦段均可输出 2400 万像素的图像。现场的摄影师建议大家开启 ProRAW 格式，后期空间更大。

iPhone 15 Pro Max 的 5 倍长焦镜头可以过滤掉无关元素，拉近彼此的距离。张鹏鹏 Ken 与 Chan 面部神态得以最好的展示。

第三个场景中，身为摄影博主的王鹏鹏 Ken 特意选择了橙伞、红掌与阿 Chan 的蓝色着装，形成完美互补色，使得整个画面充满活力。

在拍摄活动休息间隙，摄影师张悦也和IT之家分享了他此次拍摄活动以及 iPhone 15 系列的使用感受。

谈及 iPhone 15 Pro 系列的新特性，他毫不吝啬对 5 倍长焦镜头的赞美：

我自己特别喜欢 iPhone 15 Pro Max 所搭载的 5 倍长焦镜头，因为它比前几代的机型都能拍得更远。就比如我在户外街拍的时，5 倍的长焦能够把整个的周围更多无关的元素过滤掉，然后就能够得到特别纯粹特别酷的画面。

谈及 iPhone 15 Pro 系列与相机的专业级工作流有何不同感受时，张悦分享了自己的观点：

iPhone 相比相机要更加灵巧，也是一种更有趣的创作方式，我觉得对于一个摄影师来说，他没有必要一直去把自己锁定在一种模式上或者一种器材上。摄影师可以用任意一种更有趣的设备搭配，然后发挥出不同设备的特长，然后你就能出更有趣的照片。

对于目前用 iPhone 的照片能否胜任商业拍摄需求，张悦表示：

从像素的角度讲，iPhone15 系列的拍照其实就已经满足商单的需求了。不过时尚等商业拍摄往往需要很强的风格化的作品，手机直接拍摄的照片还不能直接用，需要非常专业的后期才可以。

这次 520 的拍摄活动，让我们看到 iPhone 15 系列出色的影像系统以及 iPhone 15 Pro 系列专业的工作流，如何为记录心头挚爱提供了更多机会与视角。在这个以爱为主题的日子里，拿起自己的手机按下快门，向家人、朋友和伴侣传递出最真挚的爱意。这些照片将成为最宝贵的礼物，值得我们倍加珍惜。

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