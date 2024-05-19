首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

第二款高定车要来了，阿维塔 012 全球联名限量版官宣

2024/5/19 21:46:03 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：

IT之家 5 月 19 日消息，刚刚，阿维塔宣布与 DIOR 及 FENDI 艺术总监 Kim Jones 联手打造的全球联名限量版车型 —— 阿维塔 012 即将登场。从命名来看，新车将基于阿维塔的轿车产品 —— 阿维塔 12 打造。

在官方放出的预热视频中，Kim Jones 表示，自己设想并正在打造的这辆车是“我家空间的一个延展”，无论是去工作还是休闲，会看到很多“我家的影子”，将用百年工艺灵感打破豪华边界。

与此同时，阿维塔首席设计官 Nader Faghihzadeh 仍将参与新车的联合设计工作。在此之前，阿维塔 11 也曾推出过联名限量版 —— 阿维塔 011，其售价为 60 万元。阿维塔 011 全球限量 500 台，由 Matthew M. Williams（MMW）与 Nader Faghihzadeh 联合打造，采用黑色车身，搭载一系列高端配置。

IT之家汇总阿维塔 12 大致信息如下：

  • 700 三激光后驱智享版：26.58 万元

  • 700 三激光后驱奢享版：27.88 万元

  • 650 三激光四驱性能版：31.88 万元

  • 650 三激光四驱 GT 版：37.88 万元

新车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，可选配流媒体外后视镜。其搭载基于 HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱，配备 2 个 6.7 英寸高清显示屏的电子外后视镜，分辨率为 1280*720；全系标配 Nappa 真皮座椅、方向盘，以及双 50W 自适应无线超充；前排搭载了双零重力座椅，两个座椅均支持一键零重力、3 档温度加热、SPA 级别 8 点位按摩、通风等功能，且支持远程启动。

阿维塔 12 四驱车型搭载华为 DriveONE 双电机系统，前后电机最大功率分别为 195kW 和 230kW；此外，新车还提供单电机车型，电机最大功率 230kW。电池方面，新车搭载宁德时代提供的电池组，纯电续航里程为 650km 和 700km。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：阿维塔阿维塔12阿维塔012

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用