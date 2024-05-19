第二款高定车要来了，阿维塔 012 全球联名限量版官宣

IT之家 5 月 19 日消息，刚刚，阿维塔宣布与 DIOR 及 FENDI 艺术总监 Kim Jones 联手打造的全球联名限量版车型 —— 阿维塔 012 即将登场。从命名来看，新车将基于阿维塔的轿车产品 —— 阿维塔 12 打造。

在官方放出的预热视频中，Kim Jones 表示，自己设想并正在打造的这辆车是“我家空间的一个延展”，无论是去工作还是休闲，会看到很多“我家的影子”，将用百年工艺灵感打破豪华边界。

与此同时，阿维塔首席设计官 Nader Faghihzadeh 仍将参与新车的联合设计工作。在此之前，阿维塔 11 也曾推出过联名限量版 —— 阿维塔 011，其售价为 60 万元。阿维塔 011 全球限量 500 台，由 Matthew M. Williams（MMW）与 Nader Faghihzadeh 联合打造，采用黑色车身，搭载一系列高端配置。

IT之家汇总阿维塔 12 大致信息如下：

700 三激光后驱智享版：26.58 万元

700 三激光后驱奢享版：27.88 万元

650 三激光四驱性能版：31.88 万元

650 三激光四驱 GT 版：37.88 万元

新车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，可选配流媒体外后视镜。其搭载基于 HarmonyOS 4 开发的鸿蒙座舱，配备 2 个 6.7 英寸高清显示屏的电子外后视镜，分辨率为 1280*720；全系标配 Nappa 真皮座椅、方向盘，以及双 50W 自适应无线超充；前排搭载了双零重力座椅，两个座椅均支持一键零重力、3 档温度加热、SPA 级别 8 点位按摩、通风等功能，且支持远程启动。

阿维塔 12 四驱车型搭载华为 DriveONE 双电机系统，前后电机最大功率分别为 195kW 和 230kW；此外，新车还提供单电机车型，电机最大功率 230kW。电池方面，新车搭载宁德时代提供的电池组，纯电续航里程为 650km 和 700km。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。