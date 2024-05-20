OPPO Reno 12 系列预热：首个能发布实况照片的安卓机，可上传小红书

IT之家 5 月 20 日消息，此前有爆料称 OPPO 新机将支持 Live Photo 实况照片功能，可以媲美 iPhone。现在，OPPO Reno 12 系列官宣了这一功能，号称“首个能发布实况照片的安卓机”。

根据官方预热信息，OPPO Reno 12 拍摄的实况照片不仅可以在本机展示，还可以上传到社交平台小红书。过去的安卓手机仅支持拍摄实况照片，却无法发布到社交平台实现分享。OPPO Reno 12 系列首次在安卓业内支持发布实况照片，并支持对实况照片进行美化与修饰。

目前，OPPO Reno 12 系列的外观已经公布，标准版提供千禧银、柔和桃、乌木黑三款配色，Pro 版提供银幻紫、香槟金、乌木黑配色。该机正面配备“四曲柔边直屏”，号称带来“曲屏手感 直屏触感”。

此外，OPPO Reno 12 标准版机型将搭载天玑 8250 星速版芯片，Pro 版将搭载天玑 9200+ 星速版芯片。OPPO Reno 12 系列将于 5 月 23 日 16:00 发布，关于这款新机的更多消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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