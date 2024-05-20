消息称苹果首席运营官威廉姆斯访问台积电，探讨 AI 芯片开发

IT之家 5 月 20 日消息，台媒《经济日报》消息，苹果公司首席运营官杰夫・威廉姆斯（Jeff Williams）低调拜访台积电，台积电总裁魏哲家亲自接待。双方主要讨论了苹果自研 AI 芯片的开发，以及台积电使用先进制程技术生产芯片等事宜。

苹果需要更多半导体先进技术支持，此前苹果已包下台积电 3 纳米首批产能，若后续预定 2 纳米乃至更先进制程的首批产能，台积电营收将继续增加，今年有机会创新高，预计可达 6000 亿元新台币（IT之家备注：当前约 1350 亿元人民币）。

苹果首席财务官卢卡・梅斯特里（Luca Maestri）在财报会议上表示，公司计划继续推进对数据中心的投资，苹果拥有自家的数据中心，也使用第三方的，这种模式效果良好。他还提到，公司对生成式 AI 感到兴奋，过去五年已在相关领域研发投资超过 1000 亿美元。

苹果与台积电合作多年，用于 iPhone 的 A 系列处理器和用于 MacBook、iPad 的 M 系列处理器都是双方合作的产物。此次威廉姆斯访问台积电是为了讨论苹果 AI 自研芯片与台积电的新一波合作。

苹果开始在 AI 服务器端进行布局，打造自家 AI 运算处理器。这些处理器将使用台积电的先进制程进行量产，并采用 3D 堆叠方式，但由于成本较高，短期内苹果应该没有将其扩展到终端设备的计划。

接下来，苹果还将研发代号为 Donan、Brava、Hidra 的三种不同级别的 M4 处理器，全面抓住 AI PC 的商机，今年下半年这些处理器将在台积电开始大规模生产。

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