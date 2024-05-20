日常 1999 元：华凌 HL1 Pro 大 1.5 匹空调 1480 元京东探新低

华凌 KFR-35GW / N8HL1 Pro 空调挂机（1.5 匹）日常售价 1999 元。

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* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

HL1 Pro 较 HE1 Pro 的主要区别：

HL1 Pro：能效比 5.29，循环风量 750m³ / h，内机蒸发器铜管 32 根 * 5mm 小管径。

HE1 Pro：能效比 5.3，循环风量 710m³ / h，内机蒸发器铜管 32 根 * 5mm 小管径。

具体参数

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