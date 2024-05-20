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日常 1999 元：华凌 HL1 Pro 大 1.5 匹空调 1480 元京东探新低

2024/5/20 11:15:32 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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华凌 KFR-35GW / N8HL1 Pro 空调挂机（1.5 匹）日常售价 1999 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，折合仅需 1480.01 近期好价：

  • 满 1950-250 元券：点此查看

  • PLUS 会员可 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 170 元。

  • PLUS 会员立减 7.99 元，种草秀返 50 元（活动规则

1998-250-40-170-7.99-50=1480.01 元，且首年只换不修 + 首年免费清洗 1 次 + 安装延误补贴 100 元。

京东华凌空调 KFR-35GW / N8HL1 Pro 大 1.5 匹 新一级能效折后 1480.01 元领 250 元券

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

HL1 Pro 较 HE1 Pro 的主要区别：

  • HL1 Pro：能效比 5.29，循环风量 750m³ / h，内机蒸发器铜管 32 根 * 5mm 小管径。

  • HE1 Pro：能效比 5.3，循环风量 710m³ / h，内机蒸发器铜管 32 根 * 5mm 小管径。

具体参数

京东华凌空调 KFR-35GW / N8HL1 Pro 大 1.5 匹 新一级能效折后 1480.01 元领 250 元券

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关键词：空调华凌

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