小米 Redmi Turbo 3“镜瓷白”真机亮相：正面白色面板视效

IT之家 5 月 20 日消息，小米官宣为 Redmi Turbo 3 手机带来“镜瓷白”配色，今日（5 月 20 日）晚 8 点开售。

小米 Redmi 手机市场经理张宇放出了该手机真机实拍图，并配文“白色中框 + 白色电池盖的 Turbo 3”。

从张宇放出的实拍图来看，该手机的正面确实可以看见纯白色的边框，给人以白色面板的视觉效果。

Redmi Turbo 3 搭载骁龙 8s Gen 3 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存；采用一块 6.67 英寸 1.5K 华星柔性 OLED 直屏，拥有 5000mAh 电池，支持 90W 有线快充，DOU 1.37 天，12 分钟充电 50%、35 分钟充电 100%。

目前该机已开启预约，同步享受 618 优惠活动（全系直降 100 元），拥有四个存储版本可选，IT之家附价格信息如下：

12GB+256GB 1899 元

12GB+512GB 2199 元

16GB+512GB 2399 元

16GB+1TB 2699 元

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