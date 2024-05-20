搜狐 2024 年 Q1 营收 1.39 亿美元，净亏损优于此前预期

IT之家 5 月 20 日消息，搜狐公司今日公布 2024 年第一季度财务报告。财报显示，搜狐第一季度总收入为 1.39 亿美元（IT之家备注：当前约 10.05 亿元人民币），其中品牌广告收入为 1600 万美元（当前约 1.16 亿元人民币），在线游戏收入为 1.18 亿美元（当前约 8.53 亿元人民币）。

总收入为 1.39 亿美元，较 2023 年同期下降 14%，较上季度下降 1%。

品牌广告收入为 1,600 万美元，较 2023 年同期下降 29%，较上季度下降 20%。

在线游戏收入为 1.18 亿美元，较 2023 年同期下降 9%，较上季度增长 3%。

搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳表示：“2024 年第一季度，尽管受到季节性影响，我们的收入符合预期，净亏损优于此前预期。”

财报显示，2024 年第一季度，搜狐总收入为 1.39 亿美元。归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为 2200 万美元（当前约 1.59 亿元人民币）。同时，根据搜狐公司此前宣布的总金额最高 1.50 亿美元的美国存托股票回购计划，截至 2024 年 5 月 16 日，搜狐已经回购了 1726718 股搜狐美国存托股票，总金额约 1700 万美元。

整体业务看，“搜狐媒体和搜狐视频方面，我们持续完善产品，优化算法，不断提升用户体验。我们积极整合产品及资源以促进内容的产生、消费及社交分发。与此同时，依托于独特的 IP 和差异化优势，我们不断举办丰富多彩的活动，提升用户互动，激发内容共创，同时获得更多的商业化机会。在线游戏业务表现稳定，收入符合预期。”张朝阳称。

PC 客户端游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 230 万，较去年同期增长 5%，较上季度下降 1%。季度总计活跃付费用户数为 90 万，较去年同期增长 1%，较上季度增长 3%。

移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 280 万，较去年同期增长 71%，较上季度增长 63%。活跃用户数的同比和环比增长主要是由于本季度在日本和韩国推出的排球少年带来的用户增长。季度总计活跃付费用户数为 30 万，与去年同期持平，较上季度下降 2%。

2024 年第二季度，搜狐预计：

品牌广告收入在 1,800 万美元至 2,000 万美元之间，较 2023 年同期下降 16% 至 25%，较 2024 年第一季度增长 12% 至 24%。

在线游戏收入在 1.33 亿美元至 1.43 亿美元之间，较 2023 年同期增长 12% 至 21%，较 2024 年第一季度增长 13% 至 21%。

归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在 2,700 万美元至 3,700 万美元之间，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在 3,000 万美至 4,000 万美元之间。

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