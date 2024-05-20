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12999 元 → 6339 元：海尔云溪 376 热泵洗烘套装 618 大促 3 期免息

2024/5/20 14:39:42 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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海尔 云溪系列 376 直驱智投洗衣机 + 376 热泵烘干机 组合套装 日常售价 12999 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 6339.01 元 + 3 期免息：

  • 点击下方卡片，可领满 600 元店铺券。

  • 满 1000-100 元冰洗券：点此查看

  • PLUS 会员可领 400 元超级补贴：点此查看

  • 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 850 元。

  • 下单立减 1457 元，PLUS 会员专享立减 51.99 元，不要赠品 + 晒单合返 160 元红包。

12998-1457-51.99-3600-400-100-40-850-160=6339.01 元，真真划算~

赠品折现后还保留（10 年核心延保卡 * 2 + 纤见养护套装 + 1 箱洗衣液），支持 360 天延迟发货 + 360 天买贵退差价。

京东海尔 云溪洗烘套装 10kg376 热泵烘干 + 376 直驱智投券后 6339.01 元领 3600 元券

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，海尔 367 滚筒洗衣机搭载 FPA 直驱电机，内筒直径达到 525mm，内置光等离子模块，采用精华洗直喷科技，配合智能投放系统，精准控制洗剂投放量，减少漂洗残留。

另外，海尔 367 热泵烘干机采用双擎热泵烘干系统，变频风机和变频滚筒电机分离设计，能实现 1:1 正反转，高效抖散衣物减少褶皱，配合电辅热快速升温，有效减少烘干时长，且烘干更均匀。

官方参数

京东海尔 云溪洗烘套装 10kg376 热泵烘干 + 376 直驱智投券后 6339.01 元领 3600 元券

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关键词：海尔热泵洗烘套装

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