迈凯伦推出电动山地自行车，最高售价近 12 万美元

IT之家 5 月 20 日消息，超跑制造商迈凯伦 (McLaren) 推出了旗下首款电动产品，不过并不是四轮的电动汽车，而是两轮的电动山地自行车。

该自行车包含两个型号：Extreme 和 Sport，迈凯伦宣称这两款车都是目前市售功率最强的合法电动山地自行车。

以往，我们经常看到汽车制造商与自行车品牌合作推出新车，但迈凯伦新款电动自行车却完全由自主研发设计。Extreme 和 Sport 两款自行车的设计团队正是之前打造过迈凯伦 Artura 混动超跑的团队。尽管超级跑车和自行车在设计上差异很大，但这两款电动自行车仍然保留了迈凯伦的标志性设计元素，例如碳纤维车架以及大量橙色装饰。与市面上一些更为粗犷的电动山地自行车相比，Extreme 和 Sport 的外观看起来并不显得笨重。

这两款自行车的亮点在于其定制调校的中置电机。Extreme 和 Sport 的旗舰版本都搭载了该款电机，可提供 600W 的额定功率、 852W 的峰值功率以及 161 牛米的扭矩。这一性能指标使其成为目前市售功率最强的电动自行车电机，并且可以让这两款自行车的纯电驱动最高时速达到 32 公里 / 小时。诚然，这个时速相比极速可达 330 公里 / 小时的 Artura 来讲要慢得多，但对于电动自行车来说已经非常快了。如果你觉得 600W 的功率有些过剩，这两款车型还提供功率为 250W 的电机版本供选择。

Extreme 和 Sport 看起来很相似，但实际上也有一些关键区别。两款车型均可满足公路、山地等多种骑行路况，但 Extreme 配备了全避震系统，更加适合越野骑行。而 Sport 则更加注重多功能性和轻量化设计。无论选择哪款车型，都将配备带有一体式车把显示屏 (显示屏的图形界面设计灵感来源于超跑驾驶舱)、五种骑行模式以及一套倍耐力全地形轮胎。

目前这两款限量发售的电动山地自行车已经在迈凯伦的官网上开启销售，Sport 的售价区间为 7.95 万美元（IT之家备注：当前约 57.5 万元人民币）至 8.95 万美元（当前约 64.7 万元人民币），Extreme 的售价区间为 10.95 万美元（当前约 79.2 万元人民币）至 11.95 万美元（当前约 86.4 万元人民币）。

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