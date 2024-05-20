3599 元 → 2324.6 元：海信食神 510L 双系统冰箱 618 大促 3 期免息

海信 食神系列 BCD-510WMK1DPJ 双系统双循环冰箱 510L 日常售价 3599 元。

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这款冰箱采用双系统双循环架构，冷冻冷藏室分别各有一套蒸发器，分区制冷有效防止串味。

510L 大容量，8 大空间科学分区，满足多样储存需求。

官方参数

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