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小牛电动 2024 年 Q1 营收 5.05 亿元增长 21%，经调净亏损 4850 万元

2024/5/20 16:45:33 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 20 日消息，小牛电动今日发布了截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报：

  • 营收为 5.047 亿元，同比增长 21%

  • 毛利率为 18.9%，而 2023 年第一季度毛利率为 21.7%；

  • 净亏损 5480 万元，而 2023 年同期净亏损 6030 万元；

  • 不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为 4850 万元，而 2023 年同期净亏损 4610 万元。

IT之家附小牛电动 2024 年第一季度运营数据：

  • 电动车销量 129,139 辆，同比增长 36.8%

  • 中国市场电动车销量 110,115 辆，同比增长 35.1%；

  • 国际市场电动车销量 19,024 辆，同比增长 47.6%；

  • 截至 2024 年 3 月 31 日，中国加盟店数量为 2,878 家；

  • 截至 2024 年 3 月 31 日，国际销售网络扩大至 58 个经销商，覆盖 54 个国家。

小牛电动 CEO 李彦表示：“新品自 2 月底上市以来，在国内市场获得了非常积极的反馈。此外，我们正在积极拓展零售业务，以增强我们的实力。因此，我们预计在即将到来的销售旺季，中国的销售将持续增长。”

李彦还透露：“全球扩张仍然是我们的首要任务。我们在美国和欧洲的零售渠道显著提高了销量。为了巩固国际影响力，我们正在加大投资，建立强大的销售网络。我们还将采取措施，通过推出新车型来提高品牌知名度，有信心在 2024 年实现强劲的销售增长。”

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关键词：小牛电动

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