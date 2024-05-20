首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

699 元，联想小新 27q 2K 显示器开售：sRGB / DCI-P3 色域切换、100Hz

2024/5/20 17:11:42 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 5 月 20 日消息，联想小新今日官宣，旗下小新 27q 2K 显示器开售，该显示支持 QHD + 分辨率以及 100Hz 高刷新率，首发 699 元。

图源京东商品详情

据介绍，小新 27q 2K 显示器支持 2560×1440 分辨率画面显示，像素密度 109，显示器采用 IPS 硬屏，并使用三边窄边框设计。

图源京东商品详情

该款显示器支持 100Hz 刷新率，以及 4msGTG 响应，适配日常办公及游戏娱乐。

图源京东商品详情

小新 27q 2K 显示器支持多色彩空间切换，适配＞99% sRGB 专业色域及 90% DCI-P3 广色域，支持 1670 万色显示。

图源京东商品详情

该显示器支持支架及 VESA 壁挂功能，支持 100×100mm VESA 壁挂；拥有-5°~22° 俯仰调节，支持 178° 广视角显示；同时，该显示器还拥有德国莱茵低蓝光认证无频闪。

图源京东商品详情

在接口方面，小新 27q 2K 显示器配备：

  • HDMI × 2（HDMI 2.1）

  • Display Port × 1（DP 1.4）

  • Audio Out × 1（即音频接口）

IT之家注：据官方描述，HDMI 适配笔记本连接，DP 适合主机连接，两种接口均支持 2K 100Hz 显示效果。

图源京东商品详情

该显示器还支持 LDCC（联想显示控制中心）软件控制亮度、色彩、刷新率等功能。

IT之家注：联想显示控制中心可在微软应用商店下载，用户连接显示和 PC 后，将自动推送软件下载。

图源京东商品详情

小新 27q 2K 显示器参数及亮点信息如下：

图源京东商品详情

图源联想小新官方微博

京东联想小新 27 英寸 2K IPS 100Hz 显示器 27q699 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用