699 元，联想小新 27q 2K 显示器开售：sRGB / DCI-P3 色域切换、100Hz

IT之家 5 月 20 日消息，联想小新今日官宣，旗下小新 27q 2K 显示器开售，该显示支持 QHD + 分辨率以及 100Hz 高刷新率，首发 699 元。

据介绍，小新 27q 2K 显示器支持 2560×1440 分辨率画面显示，像素密度 109，显示器采用 IPS 硬屏，并使用三边窄边框设计。

该款显示器支持 100Hz 刷新率，以及 4msGTG 响应，适配日常办公及游戏娱乐。

小新 27q 2K 显示器支持多色彩空间切换，适配＞99% sRGB 专业色域及 90% DCI-P3 广色域，支持 1670 万色显示。

该显示器支持支架及 VESA 壁挂功能，支持 100×100mm VESA 壁挂；拥有-5°~22° 俯仰调节，支持 178° 广视角显示；同时，该显示器还拥有德国莱茵低蓝光认证无频闪。

在接口方面，小新 27q 2K 显示器配备：

HDMI × 2（HDMI 2.1）

Display Port × 1（DP 1.4）

Audio Out × 1（即音频接口）

IT之家注：据官方描述，HDMI 适配笔记本连接，DP 适合主机连接，两种接口均支持 2K 100Hz 显示效果。

该显示器还支持 LDCC（联想显示控制中心）软件控制亮度、色彩、刷新率等功能。

IT之家注：联想显示控制中心可在微软应用商店下载，用户连接显示和 PC 后，将自动推送软件下载。

小新 27q 2K 显示器参数及亮点信息如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。