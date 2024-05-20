安钛克联手 AYANEO 进入掌机市场，首款产品 Antec Core HS 亮相

IT之家 5 月 20 日消息，据台媒《自由时报》报道，机电散企业安钛克今日宣布携手 AYANEO 进军 PC 掌机市场，发布首款产品 Antec Core HS。

整理来看，Antec Core HS 与 AYANEO 于 2023 年底发布的 SLIDE 掌机颇为相似，同样搭载了物理滑盖键盘，按键和摇杆布局也没有明显区别。

安钛克表示 Antec Core HS 兼具便携游戏和文书办公功能，计划今年 6~7 月开始出货，主要面向欧美市场的 18~30 岁消费者，瞄准年底的西方假日购物季。

该掌机将搭载 Windows 11 操作系统，包含低阶和高阶两种机型，定价 600~900 美元（IT之家备注：当前约 4338~6507 元人民币）。高配版 Antec Core HS 掌机将采用 AMD 锐龙 7 7840U 处理器。

IT之家获悉，安钛克今年一季度营业额为 2.4 亿元新台币（当前约 5400 万元人民币），同比下滑 3.71%，出现 2.85% 净亏损。安钛克预计今年全年将在 Antec Core HS 等新品的推动下实现盈利。

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