何小鹏回应小米竞争：现在卖得好不代表能力强，汽车行业是长线竞争

IT之家 5 月 20 日消息，今日小鹏汽车举行 520 AI DAY，介绍了小鹏 AI 技术的最新进展，并发布 AI 天玑新系统。小鹏汽车董事长 CEO 何小鹏、小鹏自动驾驶负责人李力耘接受了媒体采访。

据新浪科技报道，对于小鹏可能会与小米汽车的竞争，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏表示，新能源汽车行业从蓝海到红海再到血海，小鹏是经过磨炼的。他强调，现在卖得好的，不代表能力强，汽车行业是个长线的竞争，而不是短期一两个月的销量。

对于小鹏智驾与特斯拉 FSD 对比，小鹏自动驾驶负责人李力耘表示，对其入华是拥抱的，会带来鲶鱼效应，带动国内整个智能驾驶行业的发展。同时他强调也对小鹏的智驾有信心。

IT之家注意到，何小鹏在会上表示，小鹏端到端大模型，将成为国内首个量产上市的端到端大模型。小鹏宣称，采用新的端到端大模型智驾方案，可在 2024 年第三季度，实现全国每条路都能开，并在 2025 年实现城区智驾比肩高速智驾的体验，2025 年可在中国实现类 L4 级智驾体验。

发布会还介绍了一系列基于大模型的功能，包括 AI 代驾、AI 泊车等。此外何小鹏还透露，小鹏 MONA 的首款车型将于 6 月亮相。

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