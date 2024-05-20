三峡第二代新能源智能游船成功首航，首次应用自主驾驶系统

IT之家 5 月 20 日消息，据三峡商报报道，首次搭载自主驾驶系统的第二代新能源智能游船“和悦”号，于上周末在三峡游客中心码头成功首航。

IT之家汇总该智能游船大致信息如下：

该游船为宜昌城发集团旗下三峡旅游集团投资打造，首次应用自主驾驶系统，配置 3154.32kWh 船用动力电池包，采用“动力电池 + 燃油 + 太阳能光伏”混合动力，最大载客量 780 人，主要运行两坝一峡、长江夜游、三峡升船机等航线。

其搭载的自主驾驶系统可尝试实现“两坝一峡”航线自主进出港、自主航行、自主过闸等功能。（中国第一坝 —— 葛洲坝、世界第一坝 —— 三峡大坝、三峡大峡谷）该船共四层空间，全通透设计，船行江中，一江两岸动态山水画“触手可及”。

该船还运用了动力电池和光伏系统，运行两坝一峡航线预计年度可替代燃油 200 余吨，减少二氧化碳排放超过 600 吨。

在此之前曾有“长江三峡 1”号游船 —— 也是第一代电动游船。其利用清洁水电驱动，每年可替代燃油约 530 吨，减少有害气体排放 1600 多吨，是一艘真正实现“零污染、零排放”的绿色船舶。它的动力来源是 15 个独立电池组，总电池容量约 7500 千瓦时，相当于 100 多辆电动汽车的电池容量总和，能以 16 公里的时速连续航行约 100 公里。

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