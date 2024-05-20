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三峡第二代新能源智能游船成功首航，首次应用自主驾驶系统

2024/5/20 21:52:01 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 20 日消息，据三峡商报报道，首次搭载自主驾驶系统的第二代新能源智能游船“和悦”号，于上周末在三峡游客中心码头成功首航。

IT之家汇总该智能游船大致信息如下：

该游船为宜昌城发集团旗下三峡旅游集团投资打造，首次应用自主驾驶系统，配置 3154.32kWh 船用动力电池包，采用“动力电池 + 燃油 + 太阳能光伏”混合动力，最大载客量 780 人，主要运行两坝一峡、长江夜游、三峡升船机等航线。

其搭载的自主驾驶系统可尝试实现“两坝一峡”航线自主进出港、自主航行、自主过闸等功能。（中国第一坝 —— 葛洲坝、世界第一坝 —— 三峡大坝、三峡大峡谷）该船共四层空间，全通透设计，船行江中，一江两岸动态山水画“触手可及”。

该船还运用了动力电池和光伏系统，运行两坝一峡航线预计年度可替代燃油 200 余吨，减少二氧化碳排放超过 600 吨

在此之前曾有“长江三峡 1”号游船 —— 也是第一代电动游船。其利用清洁水电驱动，每年可替代燃油约 530 吨，减少有害气体排放 1600 多吨，是一艘真正实现“零污染、零排放”的绿色船舶。它的动力来源是 15 个独立电池组，总电池容量约 7500 千瓦时，相当于 100 多辆电动汽车的电池容量总和，能以 16 公里的时速连续航行约 100 公里。

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