OpenAI GPT-4o 推动 ChatGPT 订阅服务需求激增，移动端营收暴涨

IT之家 5 月 20 日消息，OpenAI 近期发布了旗下最新的人工智能模型 GPT-4o，该模型使得该公司移动端应用 ChatGPT 的营收迎来了史无前例的增长。尽管 GPT-4o 在官网上可免费使用，但对于移动端的 ChatGPT 应用来说却并非如此。想要在手机上体验这一最新技术的用户，需要升级到 OpenAI 的付费订阅服务“ChatGPT Plus”，月费 19.99 美元（IT之家备注：当前约 145 元人民币）。

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这一策略性决策刺激了移动端用户对订阅服务的需求，并由此创造了 OpenAI 有史以来最高的移动端收入增长。应用情报公司 Appfigures 的数据显示，在 GPT-4o 发布当天，ChatGPT 移动应用的净收入就暴增了 22%，并且在接下来的几天里持续增长。到周二，净收入达到了 90 万美元（当前约 650.7 万元人民币），几乎是其日常平均水平（49.1 万美元）的两倍（净收入数据是在苹果和谷歌商店抽成后计算所得）。

在此之前，ChatGPT 出现过一次较小的收入高峰，发生在今年 4 月，但仅仅是一天异常高的收入，并非持续性的增长。Appfigures 公司指出，上周（周一至周五）ChatGPT 移动应用在 App Store 和 Google Play 商店的总净收入达到了 420 万美元，这是该应用迄今为止最大的收入增长。这一飞涨的收入表明，消费者对尝试最新的人工智能技术有着浓厚的兴趣，即使价格比 Netflix 订阅还要昂贵，移动端用户依然愿意买单。

数据显示，苹果 App Store 贡献了大部分新增收入，占比高达 81%。美国则是收入最高的市场，贡献了 180 万美元。紧随其后的是德国（28.2 万美元）、英国（21.2 万美元）、日本（21 万美元）、法国（14.7 万美元）、加拿大（13.4 万美元）、韩国（12.3 万美元）、巴西（11.7 万美元）、澳大利亚（10.2 万美元）和土耳其（8.9 万美元）。

值得注意的是，营收增长的势头似乎并没有放缓的迹象，数据显示可能将持续甚至进一步增加。

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