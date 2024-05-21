消息称苹果新一代 iPhone SE 手机将涨价，美国最高仍可保持在 499 美元以内

IT之家 5 月 21 日消息，新一代苹果 iPhone SE 预计将在明年某个时候发布，并且相比当前机型将会是“重大版本更新”。

对于该系列机型来说，相对于其他 iPhone 更低的价格一直都是它最主要的卖点之一，而根据 @Revegnus1 的说法，苹果计划对新一代 iPhone SE 价格进行调整。

他表示，下一代 iPhone SE 美国价格可能会比当前 429 美元（IT之家备注：当前约 3102 元人民币）的 iPhone SE 3（64GB 版本）高出 10% 左右，也就是约 469 美元（当前约 3391 元人民币）。

他还提到，新款 iPhone SE 就算涨价，价格也可以控制在 500 美元（当前约 3615 元人民币）以下。此外，由于汇率方面的问题，新款 iPhone SE 在其他地区的定价也可能会受到影响。

根据苹果惯例，当其对某一代产品进行“重大重新设计”时，往往也会伴随着价格方面的提升，例如采用全新设计的第四代 iPad Air、第十代 iPad 等，还有与 iPhone 8 相比大幅涨价的 iPhone X。

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