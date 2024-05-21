科技昨夜今晨 0521：京东支付与微信支付实现互联互通；中国空间站 4 条斑马鱼状态良好；相机垂直排列，苹果 iPhone 16 渲染图 / 机模曝光

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 21 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1、京东支付可扫微信收款码了，行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构

近日，京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。据介绍，用户可以通过京东金融 App 扫描微信收款码进行付款，付款时还可享立减优惠，最高减 30 元。>> 查看详情

2、小米 Redmi Turbo 3 手机全系降价 100 元，已购用户保价

小米 5 月 20 日宣布 Redmi Turbo 3 手机全系降价 100 元，5 月 20 日晚 8 点开售。通过官方渠道购买该机的用户可申请 100 元价差补贴。>> 查看详情

3、京东小时达官宣升级为“秒送”，号称“最快 9 分钟”送达

京东 5 月 20 日宣布即时零售业务全面升级，京东小时达、京东到家品牌整合升级为京东秒送，并发布新业务 logo 形象。>> 查看详情

4、小鱼到太空后游泳都找不着北了，中国空间站 4 条斑马鱼状态良好

神舟十八号乘组将实施国内首次在轨水生生态研究项目，以斑马鱼和金鱼藻为研究对象，在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统，实现我国在太空培养脊椎动物的突破。

据央视新闻报道，中国空间站 4 条斑马鱼状态良好。航天员发现，斑马鱼在微重力下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。研究员表示：“一开始发现鱼肚皮朝上游泳，还以为有问题。其实这是因为鱼感受不到重力了，开始搞不清上下左右。”>> 查看详情

5、相机垂直排列，苹果 iPhone 16 渲染图 / 机模曝光

消息源 Majin Bu 发布推文，借提问：“什么理由可以说服你购买 iPhone 16”，分享了苹果 iPhone 16 标准版机型的渲染图。从曝光的图片来看，iPhone 16 背面最大的调整在于相机部分，取消了熟悉的方形摄像头岛和对角线摄像头设置，而是采用类似于 iPhone X 的垂直方案。>> 查看详情

6、何小鹏回应小米竞争：现在卖得好不代表能力强，汽车行业是长线竞争

据新浪科技报道，对于小鹏可能会与小米汽车的竞争，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏表示，新能源汽车行业从蓝海到红海再到血海，小鹏是经过磨炼的。他强调，现在卖得好的，不代表能力强，汽车行业是个长线的竞争，而不是短期一两个月的销量。>> 查看详情

7、长城董事长魏建军痛批哈弗 H6 营销：完全没有用户思维，不知用户关注什么

长城汽车股份有限公司 CGO（多指首席增长官，Chief Growth Officer）李瑞峰 5 月 20 日发文披露，今天魏总（长城汽车董事长魏建军）再次痛批哈弗 H6 的营销工作，并直指团队“完全不懂营销”，完全没有用户思维，用户关注什么全然不知。

魏建军直言，“干了这么多年，如果还是老一套，花钱就是浪费，结局就是白干！”>> 查看详情

8、iQOO Neo9S Pro 手机发布：搭载天玑 9300+，限时优惠价 2699 元起

5 月 20 日晚 iQOO 发布了 iQOO Neo9S Pro 新机，搭载天玑 9300 + 处理器、自研电竞芯片 Q1，618 限时优惠价 2699 元起。>> 查看详情

9、消息称华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统内部排期 9 月，全场景新品将至

博主 @数码闲聊站 爆料，华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 内部排期在 9 月，下半年还将带来全场景新品，包括：直板旗舰、折叠旗舰、中端机、平板、手表等。>> 查看详情

10、理想纯电 SUV 推迟至明年上半年发布，L 系列后续没有降价的打算

理想汽车 CEO 李想在一季度财报电话会上表示，理想汽车今年将不会发布纯电 SUV 产品，推迟至明年上半年发布。关于纯电策略，李想还表示，现阶段销售中高端纯电，自营超充桩是必要条件。自营超充桩要达到特斯拉相近的数量，才是产品推向市场的合适时机。此外，我们需要升级和增加更多的门店展位来支撑更多的车型销售。>> 查看详情

11、小鹏汽车发布端到端大模型：目标两天一迭代、智驾能力 18 个月提升 30 倍

在 5 月 20 日晚的小鹏 AI 智驾发布会期间，小鹏汽车发布了号称“国内首个量产上车”的端到端大模型，车辆可直接通过传感器输入的内容来输出车辆的控制，训练内容也将由图片升级到视频。>> 查看详情

12、雷军带领小米汽车高管团队访问蔚来，预祝乐道 L60 大卖

据蔚来创始人、董事长、CEO 李斌微博消息，雷总带小米团队访问蔚来并为乐道 L60 打 call，视频中李斌说道小米 SU7 已经把 Model 3 比下去了，并且反问雷军乐道 L60 会不会有机会超越 Model Y。雷军回答称李斌都不让试驾一下，李斌解释道，因为保密原因，下次有机会一定让你试驾，光看乐道 L60 的颜值就很能打了啊。雷军最后和李斌一起为乐道打 Call，雷军本人也祝蔚来的乐道 L60 大卖。>> 查看详情

13、iQOO Pad2 / Pro 平板电脑发布，后者搭载天玑 9300 + 处理器

除了 iQOO Neo9S Pro 手机外，5 月 20 日晚 iQOO 还发布了 iQOO Pad2 系列平板电脑，包含 iQOO Pad2 和 iQOO Pad2 Pro 两款产品，现已开启预约，5 月 31 日 20:00 全渠道预售，具体售价暂未公布。>> 查看详情

14、国家新闻出版署发布 5 月国产网络游戏审批信息，共 96 款游戏获批

国家新闻出版署 5 月 20 日发布了 2024 年 5 月份国产网络游戏审批信息，共有 96 款游戏获批版号。>> 查看详情

15、和 iPad Pro 掰手腕，微软新 Surface Pro 登场：性能提升 90%，首搭 OLED 屏幕

微软在 5 月 21 日凌晨 1 点召开的 Build 开发者前瞻大会上，推出了全新 Surface Pro 产品，搭载高通骁龙 X Plus 芯片，首次配备 OLED 屏幕，可以认为是微软叫板苹果 iPad Pro 的最强产品。>> 查看详情

16、微软最强 Surface Laptop 登场：性能快 86%、13.8/15 英寸可选、配骁龙 X Elite / Plus 芯片

微软在 5 月 21 日凌晨 1 点举办的 Build 开发者前瞻大会中，发布了全新的 Surface Laptop，采用高通骁龙 X Elite 芯片，也是市面上首批 Copilot+ PC 之一。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。