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禄莱 Rollei 35AF 胶片相机更多规格及样张公布：35mm F2.8、有望年内发布

2024/5/21 9:00:54 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 21 日消息，禄莱是一家知名的德国光学公司，该公司在今年 3 月宣布授权 Mint Camera 贴牌生产“复刻”旗下禄莱 35 系列快拍胶片相机“Rollei 35AF”。

近日官方公布了这款相机的更多规格信息，IT之家整理如下：

  • 镜头：35mm F2.8（F2.8-F16）

  • 镜头结构：5 片玻璃

  • 售价：650 美元 - 800 美元（IT之家备注：当前约 4706 元至 5792 元人民币）

对比某些复刻相机，这款 Rollei 35AF 相机看起来较为良心，该机内置的快门速度波轮并非装饰，实际上可调，此前官方还透露该机还将使用金属机壳而非金属涂层，有望年内发布。

此外，原版禄莱 35 系列相机没有对焦结构，需要通过估焦拍摄，如今这款复刻的 Rollei 35AF 相机自带对焦 + 测光系统，可实现“完全自动”模式，更接近于当年俗话说的“傻瓜相机”，如果实机与宣传一致、且品控没出问题的话，该机应当会受到许多摄影师 / 收藏者的好评。

▲ 相机样张，不过官方没有公布具体光圈量

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