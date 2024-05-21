任天堂宣布收购《霍格沃茨之遗》《真人快打 1》的 Switch 版移植工作室 Shiver

IT之家 5 月 21 日消息，任天堂宣布将完全收购总部位于迈阿密的 Shiver Entertainment，该工作室曾负责多个游戏大作的 Switch 版本移植。

任天堂周一宣布，已与 Shiver 目前的所有者 Embracer Group AB 达成协议，收购该公司 100% 的流通股，并将其收为全资子公司。

自 2012 年成立以来，Shiver 一直致力于将《霍格沃茨之遗》《真人快打 1》等游戏大作移植到 Switch 平台。

任天堂在一份声明中表示：“通过欢迎 Shiver 经验丰富且卓有成效的开发团队，任天堂旨在确保移植和开发软件游戏的高级资源。展望未来，Shiver 成为任天堂集团的一部分，但重点也将保持不变，继续为包括 Switch 在内的多个平台移植和开发软件。”

此次收购是任天堂自 2021 年收购 Next Level Games 以来的首次收购。

IT之家统计，Shiver 与《路易吉洋楼 3》的开发商 Next Level 以及《银河战士 Prime》和《大金刚国度：热带寒流》的开发商 Retro Studios 一起跻身任天堂北美工作室名单。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。