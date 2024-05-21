奇瑞星途凌云王者版汽车上市：中型 SUV、85% 钢笼式车身，12.99 万元起

IT之家 5 月 21 日消息，星途汽车今日官宣，旗下凌云王者版系列汽车上市，分为 300T 和 400T 版本，售价 12.99 万元起。
星途凌云王者版采用“M3X 火星架构 2.0”，配备“本特勒大师级”底盘，前麦弗逊 / 后多连杆独立悬架、双层冲压下摆臂。支持经济、标准、运动、雪地四种驾驶模式切换。
IT之家附星途凌云王者版核心配置如下：
驾乘方面
该车尺寸为 4780×1890×1730mm，轴距为 2800mm；
底盘配备液压滤振系统，前后均配铸铝转向节；
车顶装配全景天窗，前排拥有双层夹胶静音玻璃
主驾座椅支持 6 向电动调节、副驾 4 向电动调节、标配通风加热
车内配备双区自动空调、AQS 新风系统、N95 抗病毒滤芯；
车机采用高通骁龙 8155 芯片、装载 24.6 英寸“环抱式”曲面屏、SONY 车内音响、支持 50W 超级快充、支持华为 HiCar / 苹果 CarPlay 手机互联功能。
安全方面
官方称，星途凌云王者版取得 C-NCAP 碰撞成绩同级最高分；
该车采用 85% 高强度钢笼式车身；
车内主副驾配备气囊、前排座椅配备侧气囊、前后排配备侧气帘；
星途凌云王者版出厂预装原厂高清行车记录仪；
该车配备 2 颗毫米波雷达、8 颗超声波雷达、5 颗高清摄像头；
该车支持智能除雾、车速 / 雨量感应式雨刷
星途凌云王者版汽车支持主动刹车（AEB）、前碰撞预警（FCW）、后方碰撞预警（RCW）等功能；
该车支持全速自适应巡航（iACC）。
配置差别
300T 王者版
1.6TGDI 发动机
最大 201 马力
7DCT（7 速双离合变速箱）
最大扭矩 300M・m
400T 王者版
2.0TGDI 发动机
最大 261 马力
8AT（8 挡自动变速器）
最大扭矩 400N・m
价格信息
300T 王者版
12.99 万元
400T 王者版
13.99 万元
官方购车权益
置换礼
增换购补贴 6000 元（增购仅限本品）
质保礼
首任车主整车终身质保
流量礼
首任车主基础流量终身免费，娱乐流量 3 年免费（10G / 月）
IT之家注：以旧换新购买该车可享受国家补贴 7000 元，星途额外补贴 5000 元。
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