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奇瑞星途凌云王者版汽车上市：中型 SUV、85% 钢笼式车身，12.99 万元起

2024/5/21 9:39:46 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 21 日消息，星途汽车今日官宣，旗下凌云王者版系列汽车上市，分为 300T 和 400T 版本，售价 12.99 万元起。

星途凌云王者版采用“M3X 火星架构 2.0”，配备“本特勒大师级”底盘，前麦弗逊 / 后多连杆独立悬架、双层冲压下摆臂。支持经济、标准、运动、雪地四种驾驶模式切换。

IT之家附星途凌云王者版核心配置如下：

驾乘方面

  • 该车尺寸为 4780×1890×1730mm，轴距为 2800mm

  • 底盘配备液压滤振系统，前后均配铸铝转向节；

  • 车顶装配全景天窗，前排拥有双层夹胶静音玻璃

  • 主驾座椅支持 6 向电动调节、副驾 4 向电动调节、标配通风加热

  • 车内配备双区自动空调、AQS 新风系统、N95 抗病毒滤芯；

  • 车机采用高通骁龙 8155 芯片、装载 24.6 英寸“环抱式”曲面屏、SONY 车内音响、支持 50W 超级快充、支持华为 HiCar / 苹果 CarPlay 手机互联功能。

图片 2

安全方面

  • 官方称，星途凌云王者版取得 C-NCAP 碰撞成绩同级最高分；

  • 该车采用 85% 高强度钢笼式车身

  • 车内主副驾配备气囊、前排座椅配备侧气囊、前后排配备侧气帘；

  • 星途凌云王者版出厂预装原厂高清行车记录仪；

  • 该车配备 2 颗毫米波雷达、8 颗超声波雷达、5 颗高清摄像头

  • 该车支持智能除雾、车速 / 雨量感应式雨刷

  • 星途凌云王者版汽车支持主动刹车（AEB）、前碰撞预警（FCW）、后方碰撞预警（RCW）等功能；

  • 该车支持全速自适应巡航（iACC）。

图片 3

配置差别

300T 王者版

  • 1.6TGDI 发动机

  • 最大 201 马力

  • 7DCT（7 速双离合变速箱）

  • 最大扭矩 300M・m

400T 王者版

  • 2.0TGDI 发动机

  • 最大 261 马力

  • 8AT（8 挡自动变速器）

  • 最大扭矩 400N・m

图片 4

价格信息

300T 王者版

  • 12.99 万元

400T 王者版

  • 13.99 万元

官方购车权益

置换礼

  • 增换购补贴 6000 元（增购仅限本品）

质保礼

  • 首任车主整车终身质保

流量礼

  • 首任车主基础流量终身免费，娱乐流量 3 年免费（10G / 月）

IT之家注：以旧换新购买该车可享受国家补贴 7000 元，星途额外补贴 5000 元。

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关键词：星途凌云星途凌云王者版

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