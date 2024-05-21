立打 8.9 折仅 885 元：小米米家无线洗地机 2C 京东 618 限时购

小米米家无线洗地机 2C 开售于 2023 年 10 月份，首发价 999 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 885.2 元即可入手：

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IT之家汇总该产品信息如下：

该产品内置杀菌系统，即开即用，号称细菌杀灭率、病毒灭活率可达 99.99%，且无需额外添除菌液。其采用实时电解水技术，可省去购买耗材费用。

该产品采用实时活水杀菌洗涤，可实现每分钟 500 次的速度，边洗滚刷边拖地，滚刷还可实时洁净。其刮条采用紧密梳齿结构，可强力刮挤、剥离滚刷上的脏污毛发，减少缠绕。

内置电池容量为 2500mAh，可实现约 30 分钟续航，号称可轻松征服 180㎡大户型。

该产品配备有 550mL 污水箱、740mL 清水箱，同时可实现干湿兼顾，干湿垃圾一拖即净。